Педиатр — особая профессия

Если заболел ребенок, для родителей мир теряет всякие краски. Взрослые растеряны, волнуются, порой паникуют. Но потом, когда в заботливых руках врачей и медсестер ребенок уверенно идет на поправку, они благодарят медиков. За время своего существования через Добринскую детскую поликлинику прошли, а затем и вылечились тысячи детей. На смену одним врачам и медсестрам пришли другие, но неизменным и главным в этих стенах остается одно: здесь работают только по зову сердца.

Сегодня детская поликлиника расположена в одном здании с поликлиникой для взрослых, на улице Воронского в окружном центре. Ее возглавляет Анастасия Евгеньевна Асеева. Она родилась в г. Алма-

Ата Республики Казахстан, а в 1994 году переехала в село Хворостянка на родину к папе. После окончания местной школы поступила в Курский государственный медицинский университет. Получив диплом о высшем образовании, 13 лет работала участковым педиатром, из них последние три года — заведующей детской поликлиникой. Сейчас она отвечает не только за больных детей, но и за коллектив и взаимоотношения в нем. А коллектив в поликлинике работает опытный, средний возраст медперсонала — 45 лет.

Наибольший стаж у Валентины Распоповой, участковой медсестры врача-педиатра. Она очень отзывчивая и добрая, всегда готова прийти на помощь.У медсестер детской поликлиники работа особенная, состоящая не только из профессиональных навыков, но и из материнского терпения и умения найти подход к каждому пациенту.

Непросто найти общий язык с больными детьми: кого-то достаточно словом утешить, кого-то по голове погладить, а с кем-то поговорить, обнять, суметь объяснить, для чего нужно глотать таблетки, делать уколы. Во время посещения поликлиники медсестры становятся для маленьких пациентов вторыми мамами.

— Как бы пафосно и банально это ни звучало, но я очень люблю свою профессию, своих маленьких пациентов, а от работы получаю позитивные эмоции, — говорит Анастасия Асеева, — и так может сказать каждый из моих подчиненных, потому что случайных людей у нас нет.

Взрослые тяжело переносят болезнь своих детей. Поэтому, когда ребенок попадает в поликлинику, врачам и медсестрам приходится лечить не только малыша — много сил и времени они уделяют и его родителям. К некоторым из них подход найти сложнее, чем к их детям. Одни мамы и папы, если не видят мгновенного результата от лечения, злятся на весь мир, на врачей. Другие не доверяют назначенному лечению, начинают спорить, доказывать. Ну а есть и такие, которые, начитавшись «полезных» советов в Интернете, начинают самостоятельно лечить дома, а к педиатрам привозят ребенка, когда болезнь уже затянулась.

— Хочется, чтобы родители с пониманием и доверием относились к докторам, — говорит заведующая детской поликлиникой, — помогали нам. Ведь спокойствие мамы, ее улыбка — прямой путь к победе над недугом.

Анастасия Евгеньевна отмечает, что в педиатрии без материнской заботы и доброго слова работать нельзя. О том, что беспокоит ребёнка, в основном рассказывают те, кто привёл его на приём: мамы, бабушки, реже папы и дедушки. И здесь очень важен тесный контакт и взаимопонимание между представителем малыша и детским доктором. Юный Кирилл Мазин приехал в Добринку вместе с мамой Викторией на плановый осмотр из районного центра Мордово Тамбовской области. Мальчика послушали, с ним побеседовали, провели необходимые в таких случаях медицинские манипуляции. Маленький пациент с интересом осмотрел внутреннюю обстановку кабинета, на милом детском личике — ни капли волнения, ведь он в надёжных руках опытных и добрых профессионалов.

— Приезжаем в Добринку не первый раз, — сообщила Виктория Мазина корреспонденту «ДВ», — здесь нас всегда встречают тепло, можно сказать, по-домашнему. Сын совсем не боится докторов.

В подтверждение ее слов Кирилл сделал нам знак, что все хорошо. И — улыбнулся.

— На самом деле не всё так сложно, ведь на то мы и педиатры, нас учили по признакам распознавать, что ребёнка беспокоит. А чем больше опыт работы, тем быстрее и качественнее идёт лечение. Мне, например, легче работать с грудным ребёнком, чем со взрослым человеком, хотя последний может рассказать о всех своих проблемах в подробностях, — поделилась мнением А.Е. Асеева.

У врачей-педиатров уйма работы. В месяц на приём в детскую поликлинику приводят более 1000 маленьких пациентов, что гораздо больше, чем предусмотрено по плану. Также наши врачи ездят по детским вызовам, контролируют выполнение обязательных прививок детям на своём участке, осуществляют патронаж детей. Кроме этого, они обходят семьи с новорождёнными и находящимися на учёте педиатра, делают прививки в детских садах и школах.

— Конечно, с детишками работать непросто, но ещё сложнее общаться с родителями. Вы не поверите: и к ним, как к ребёнку, нужно иметь подход. Где-то убедить, уговорить, улыбнуться, а иногда даже голос повысить, если видишь, что родители не до конца понимают, как ухаживать за малышом. Всегда должен быть контакт, и с ребёнком, и с родителями, тогда вырисовывается благоприятный итог совместных усилий, когда все обоюдно получают искомый результат и моральное удовлетворение. Как мы радуемся, когда получается быстро и без лишних переживаний вылечить малыша, — сказала Анастасия Асеева.

Моя собеседница привела в пример показательный случай. На плановый осмотр в детскую поликлинику обратилась мама с ребенком. Во время осмотра и детального сбора анамнеза у малыша был заподозрен сахарный диабет.

Результаты анализов подтвердили заболевание. Благодаря своевременной диагностике педиатрам удалось предотвратить развитие опасного диабетического кетоацидоза, который мог бы привести к тяжёлым последствиям для здоровья малыша. В тот же день ребенок был направлен в профильное медицинское учреждение области.

За что любите свою работу? — интересуюсь на прощание у Асеевой.

— За возможность помогать и видеть результат. Это главный источник вдохновения. Когда ребёнок выздоравливает, а на его лице появляется улыбка, это ни с чем не сравнимое чувство, — ответила она.