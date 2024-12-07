Так Елена и в шутку, и всерьёз говорит о внимательном супруге и заботливом папе троих детей Андрее ПЧЕЛЬНИКОВЕ. Он когда-то родился старшим в семье с пятью братьями и пятью сёстрами. Уж было на ком потренироваться!

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ АНДРЕЙ

Сами они, учившиеся в одной школе (Андрей постарше классами) видели, конечно, в коридорах друг друга, только взрослый выпускник, да ещё, можно сказать, второй папа для всех остальных девяти братьев и сестёр, не обращал внимания на их одноклассниц: некогда. Учился в школе хорошо, по хозяйству родителям помогал, за младшими приглядывал.

Вот бы так каждый день носили на руках!

— Так что познакомились мы по Интернету, — смеясь, вспоминает Елена, — как это странно ни прозвучит, ведь я ровесница одного из его братьев. Встречались целый год, чтобы получше узнать друг друга. Мой выбор первой одобрила старшая сестра Ольга, она тоже хорошо знала и Андрея, и его сестёр с братьями — тех, кто повзрослее, потому что младшие либо вовсе в школу не ходили ещё, либо в начальных классах обучались. Мама Татьяна Григорьевна и папа Александр Борисович Медведевы тоже хорошо сразу отнеслись к моему избраннику. И первые несколько лет после свадьбы, а сначала были запись в загсе и венчание, мы жили с ними, пока не перешли в этот новый дом, в котором будем отмечать лишь третий Новый год. И он, конечно, ещё доработок требует.

Почти три года молодая семья живёт в своём просторном доме.

Большой двухэтажный дом в Добринке, на улице Крупской, в котором разговариваем, хозяин стал строить задолго до знакомства с Леной, то есть молодой человек серьёзно готовился к семейной жизни. По его признанию, искал просторное место, где можно б было водить хозяйство, которого у Пчельниковых всегда немало, даже двух коров держали, несмотря на свой молодой возраст.

— Коров-то, если точно говорить, Андрей держал, я не умею их доить, так что муж меня к ним не допускал и сам с ними справлялся, — продолжает хозяйка. — Только это очень хлопотно, перевели.

— Ну и мне нелегко с «кормилицами» было, — признаётся главный дояр, — эту работу всё-таки женской считаю.

ВЕРА — ВЕЛИКАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ СЕМЕЙ

По первому образованию Андрей — инженер-механик пищевой промышленности, некоторое время работал мастером на сахарном заводе. Елена — технолог пищевой промышленности, трудилась поваром в детском саду. Её супруг вырос в семье, где мама Вера Васильевна была глубоко верующим человеком и в духе православия воспитывала своих детей (к сожалению, после рождения десятого сына её сразу не стало, и все хлопоты в одночасье легли на мужа Павла и старших детей, в большей степени — на героя этой публикации). Андрей решил через некоторое время получить второе образование. И по окончании Воронежской духовной семинарии служит псаломщиком в Никольском храме п. Добринка и помогает, как он сам выразился, отцу Дмитрию (Корнееву) в Покровском храме с. Павловка.

— Вера — великая духовная скрепа для семей, — считают супруги этого дома. — У православных свои ценности и праздники, значит, и особые радости. К вере дети наши приобщаются с рождения. Это огромный культурный и моральный пласт, без которого прожить невозможно.

Андрей Пчельников: «Чем больше в семье детей, тем она крепче». На фото первоклассница Алевтина, 3-летняя Верочка, глава семейства, третьеклассник Тихон и хозяйка дома Елена.

Звучит очень убедительно и даже символично, поскольку у хозяина не только мама Верой была, но и младшенькую 3-летнюю дочку Верочкой он в честь неё назвал. Столько Вер в одном доме! И старшие, Тихон-третьеклассник и Алевтина-первоклассница, в один голос говорят, что их третья сестра, хоть и мала, да удала. Они выполняют все её прихоти и приказы, а не наоборот. А насчёт веры духовной, то про папу уже выше сказали, мама ж с детьми практически каждое воскресенье ходит на службу в храм, Тихон обучается в воскресной школе, на каникулах они с Еленой совершают паломнические поездки по святым местам.

ПУСТЬ ДЕТКИ НУЖДАЮТСЯ…

Родители их не сидят сложа руки, работают. Да ещё как! Уже дважды заключали соцконтракт: в минувшем году и текущем на разведение бычков. В прошлом году всё получилось, поэтому решили и в нынешнем не отказываться от помощи государства.

— Сейчас у нас 13 голов крупнорогатого скота и 16 поросят. Это основной наш доход.

А что касается ребятишек: вот говорят, мол, мама и папа так обязаны работать, чтоб ни в чём они не нуждались, — рассуждает многодетный отец, — наоборот, считаю, что дети должны хоть в чём-то нуждаться и иметь потребность, иначе никакой ценности ни в чём не будут видеть и уж тем более знать меры. Сейчас как принято во многих семьях: есть у дитятки телефон, но всё равно он якобы устаревший, надо б поновее модель, хоть в школе и не позволено, а дома, кроме него, чада ничего не видят и не слышат. Потом эти же мамы и папы начинают с ними бегать по врачам, лечить глаза. У нас другой подход к такому вопросу: ограничиваем время пребывания в Интернете. Ребёнок должен слушаться родителей, иначе без дисциплины ничего не получится ни дома, ни в школе. Одним словом, хочешь испортить ребёнка — ни в чём ему не отказывай.

В новом доме у Тихона, Алевтины и Верочки есть свои комнаты и уголки для игры. Конечно, у двух девчонок кукол больше.

Спрашиваю у Тихона с Алевтиной, кто строже: мама или папа? Сынок без всяких объяснений сказал: оба одинаковые, дочка заверила брата, что всё-таки мама строже. И на этом мнении после недолгого спора сошлись. Верочка в него не вступала, безразлично на них глядела и обнимала маму, сидя у неё на руках.

МНОГОДЕТНОСТЬ — ЭТО ЖЕРТВЕННОСТЬ

С большим удовольствием слушала этих молодых, но очень мудрых супругов. Это про таких говорят: за ними хоть записывай, что я и делала. Так, у Елены Александровны и Андрея Павловича особый взгляд на многодетность.

— Многодетность учит доброте, внимательности к ближнему, — говорит Елена.

— Прежде всего, жертвенности ради брата или сестры, заботе о них, — продолжает её муж. — Так воспитывали нас родители, всё-таки 10 человек детей — это не шутка. И мы, старшие, понимали: лучшие вкусняшки отдать младшим, они этому всё равно больше рады будут. И моё мнение такое: чем больше детей, тем лучше. Они воспитываются ещё и в дружбе. Потом она не заканчивается никогда. Став взрослыми, такие братья и сёстры продолжают дружить семьями. Это в принципе государственная политика: в стране должна быть традиция многодетных семей.

Пчельниковы твёрдо уверены: материнство — это всегда огромный труд, а многодетное материнство — настоящий подвиг, который должен быть достойно вознагражден. По их мнению, тут не стоит бояться, что вдруг будет дорого, потому что если нет в душе любви к детям, то никакие деньги не помогут женщину заставить родить. Любовь к малышам воспитывается со своего детства.

— Если ты детишек ранее не видел, то больше бояться грудничков будешь, — опять вступает в разговор отец. — Уж мамам тут деваться некуда, а от некоторых пап, причём не всегда молодых, можно услышать: «Вот подрастёт, тогда я с ним или с ней займусь и буду играть, какие-то пелёнки-распашонки не люблю…». Ребёнка твоего же тогда кто в это время растить будет? — хочется у таких спросить.

— Да, это точно, — подтверждает Елена, — мой муж Андрей мог с первых дней рождения нашего первенца Тихона абсолютно всё: и пеленать, и купать. Мне ж пришлось этому у него учиться и ко всему привыкать.

лена и Андрей Пчельниковы в этом году отметили розовую свадьбу (10 лет), став за это время близкими друг другу людьми и заботливыми родителями троих ребятишек.

ЛЮБОВЬ СО ВРЕМЕНЕМ ОКРЕПНЕТ

Супруги во время разговора очень дополняли один другого своими рассуждениями, чем сразу расположили к себе. От их семейства прямо веяло взаимной уважительностью жены к мужу и наоборот, а детей — к маме с папой. Глядя на таких, душа радуется. И тут, будто поймав мою мысль, Андрей Павлович говорит о секрете семейного счастья.

— Дети видят отношение мамы и папы друг к другу, потом это перенесут в свои семьи. И здесь без уважения, умения слышать вторую половинку и сдержанности невозможно счастливо прожить. Надо культурно общаться между собой, ведь мы с посторонними ведём себя почтительно и тактично, почему же с самыми близкими по-другому? Наоборот, ещё более тёплые отношения между родителями должны видеть дети.

— А любовь как же? — спрашиваю у Пчельниковых.

— Как раз на фоне этих хороших отношений и придёт настоящая любовь, она ещё более окрепнет, а не так, что до свадьбы влюблённость была, через месяц улетучилась, — говорит одна сторона моих однофамильцев.

— Любовь — это дар Божий за совместное рождение и воспитание детей, — вторит ей другая.

И не поспоришь с ними!