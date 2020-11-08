Пенальти и отмененный гол похоронили надежды “Металлурга” на положительный результат в игре с “Калугой”

Липецкий “Металлург”, подошедший к 15-му туру ПФЛ в ранге лидера, уступил на выезде футбольному клубу “Калуга”.

Калужане в первом тайме дважды огорчили липчан. Сначала Артем Яркин на 26-й минуте реализовал назначенный в ворота “Металлурга” пенальти. Причем, такое решение помог принять главному арбитру его ассистент на бровке, разглядевший нарушение в действиях Андрея Овчинникова в углу собственной штрафной площади. Спустя несколько минут Андрей Волгин ударом “в девятку” сделал счет 2:0.

После перерыва липецкий клуб усилил давление на соперника и на 60-й минуте отыграл один мяч. Владлен Бабаев “зарядил пушку”, попав в штангу из-за пределов штрафной площади, первым на отскоке оказался Андрей Овчинников, который в итоге переправил мяч в сетку ворот.

Уже в добавленное время защитник “Металлурга” Антон Белов точным ударом поразил ворота Михаила Бородько. Казалось, что липчанам удалось сравнять счет, но не тут-то было. Арбитр матча Алексей Федотов снова принял решение не в пользу липчан, отменив взятие ворот. Он углядел нарушение за несколько мгновений до забитого гола.

В итоге – поражение Липецка – 2:1.

Эта игра стала последней для липчан в 2020 году. Оставшуюся часть сезона после этого тура команды ПФЛ возобновят весной 2021 года. Если не вмешаются форс-мажорные обстоятельства, 1 апреля “Металлург” примет на своем поле “Знамя” из Ногинска.