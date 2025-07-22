Пенсии автоматически увеличатся более чем у 70 тысяч работающих жителей Липецкой области с 1 августа

Повышенные пенсии с 1 августа выплатят 77 205 жителям Липецкой области. Это получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2024 году работодатели вносили страховые взносы. Отделение СФР по Липецкой области проведёт корректировку выплат автоматически, т.е. беззаявительно. Также вырастут страховые пенсии по случаю потери кормильца — в том случае, если не все страховые взносы, начисленные за работу кормильца, были учтены на день её назначения.

Размер прибавки зависит от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), начисленных за предыдущий год. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Его стоимость для проведения корректировки зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию. То есть, если гражданин вышел на пенсию в 2021 году, то в расчёт возьмут стоимость ИПК в 2021 году, пояснили в региональном отделении СФР.

Пенсии в новом размере липчане получат по привычному графику. На банковские карты выплаты поступят 4, 11 и 21 августа. Выплаты по почте будут проводиться в соответствии с графиком, который можно уточнить в своём отделении.

Также в СФР напомнили, что с 2025 года работающим пенсионерам проводится индексация пенсий с учетом повышений за предыдущие периоды с 2016 года. Ранее для таких граждан индексация пенсий фиксировалась, но не выплачивалась.

На все имеющиеся вопросы готовы ответить на горячей линии по тел. 8 (800) 100-00-01, режим работы — с пн. по чт. с 8:30 до 17:30 пт. с 8:30 до 16:30.