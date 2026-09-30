Пенсии и детские пособия в октябре жители Липецкой области получат досрочно, так как даты этих выплат приходятся на выходные дни. Второго октября Отделение Социального фонда по Липецкой области перечислит за сентябрь семьям с детьми единое пособие; выплаты на первого ребенка до 3 лет; ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет; ежемесячные пособия на детей до 3 лет военнослужащих по призыву и другие меры социальной поддержки.

Пенсии за октябрь придут 2 октября тем, кто получает пенсию 4 числа; 9 октября — тем, кто получает пенсию 11 числа. Далее доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят и другие выплаты регионального отделения Соцфонда, они также будут досрочно перечислены на счет.

Уточнить информацию о доставке можно в отделениях Почты России. Если остались вопросы, можно обратиться на горячую линию: 8(800)100-00-01, режим работы — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30.

«Для региона принципиально важно, чтобы меры социальной поддержки доходили до жителей без задержек. Все этапы выплат всегда на контроле органов власти и ответственных ведомств», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.