Отделение Социального фонда по Липецкой области возобновит индексацию пенсий работающих пенсионеров региона с января 2025 года. До настоящего времени ее проводили только после завершения трудовой деятельности. Особенность механизма в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации.

К примеру, пенсия работающего пенсионера составляет 16,5 тыс. рублей. С учетом пропущенных индексаций за пять лет работы пенсия составляет 22,5 тыс. рублей. Это более высокий размер, который закреплен на лицевом счете пенсионера, и именно по нему будет считаться индексация. Предполагаемое повышение с 1 января 2025 года составит 7,3%. Таким образом, пенсия у работающего пенсионера вырастет на 1 642,05 рубля в месяц (7,3% от 22,5 тыс. рублей). Итого пенсионер будет получать 18 142 рубля (16,5 тыс. + 1 642,05). Правительство сохранило за собой право дополнительно увеличить пенсии в том случае, если рост цен по итогам года окажется выше указанного коэффициента.

Когда пенсионер уволится, он начнет получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, прошедших за период его работы. Пенсионер может получать полный размер пенсии с месяца, следующего за месяцем увольнения. В проиндексированном размере и с доплатой за предыдущий месяц она придет спустя два месяца. За дополнительными разъяснениями можно обратиться на горячую линию: 8(800)100-00-01 с понедельника по четверг 8:30 – 17:30, в пятницу 8:30 – 16:30. Также вся актуальная информация размещена в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Тelegram.

«Государство несет ответственность за благосостояние всех граждан, включая тех, кто уже вышел на пенсию. Если человек даже в этом возрасте продолжает приносить пользу обществу и работать – он заслуживает социальной справедливости в части начисления пенсии», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.