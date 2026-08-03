Пенсии работающих липчан вырастут в августе без лишних заявлений

Липецкое Отделение СФР проведет автоматическую корректировку страховых пенсий для жителей региона, которые официально работали в 2025 году. Перерасчет затронет всех получателей пенсий по старости и инвалидности, за чей трудовой стаж работодатели перечисляли страховые взносы в прошлом году.

Кроме того, прибавку получат и пенсии по потере кормильца — в том случае, если на индивидуальный лицевой счет умершего гражданина поступили средства, которые ранее не учитывались при назначении выплаты.

В отличие от традиционного ежегодного повышения на фиксированный процент, размер августовской прибавки напрямую зависит от уровня заработка пенсионера: чем выше была официальная зарплата, тем значительнее окажется увеличение пенсии. Максимально возможная прибавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами (ИПК). При расчете также учитывается год выхода на пенсию — например, если гражданин оформил выплаты в 2021 году, то и стоимость коэффициента будет применяться именно за этот период.

Узнать количество накопленных ИПК можно в выписке из лицевого счета, которую легко запросить в личном кабинете на портале «Госуслуги».

«Мы максимально упростили процедуру индексации для работающих пенсионеров. Им не нужно подавать заявления или лично посещать наши офисы — корректировка будет произведена автоматически. Выплаты в новом размере поступят жителям региона согласно утвержденному графику. Напоминаю, что перечисления на банковские карты пройдут 4, 11 и 21 августа. Доставку через почтовые отделения устанавливает Почта России», — прокомментировал управляющий Отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов.

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