Пенсии за май и детские пособия за апрель выплатят липчанам досрочно

Выплаты пенсий за май и детских пособий за апрель в этом году поступят липчане получат раньше обычного в связи с майскими праздниками и выходными. Eдиное пособие, выплаты на первого ребёнка до трёх лет, ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребёнком до 1,5 лет и пособия на детей до трёх лет военнослужащих по призыву перечислят уже 28 апреля. 5 мая поступит ежемесячная выплата из материнского капитала. 7 мая липчане получат пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет (для работающих родителей).

Пенсии за май будут перечислены в следующие даты: 28 апреля — тем, кто получает пенсию 4 числа; 6 мая — тем, кто получает пенсию 11 числа. Далее доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят и другие выплаты регионального Отделения Соцфонда, они также будут досрочно перечислены на счет.

Пенсионерам и семьям с детьми, получающим выплаты в почтовых отделениях, средства начнут выплачивать, начиная с 3 мая, в соответствии с графиком, утвержденным региональным отделением Почты России. Уточнить информацию о доставке можно в отделениях Почты России.

Дополнительную информацию о графике доставки пенсий и пособий можно получить у специалистов Отделения Социального фонда по Липецкой области по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 с понедельника по четверг — с 8:30 до 17:30, в пятницу — с 8:30 до 16:30.