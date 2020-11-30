Пенсионер из Липецка захотел продать печатную машинку и лишился 113 тысяч рублей

Сотрудники полиции за минувшую неделю в Липецкой области задокументировали несколько фактов хищения денег у липчан. Они стали жертвами мошенников. Общая сумма, переведенных на счета злоумышленников денежных средств превысила 2 млн. рублей.

Только за два выходных дня мошенники похитили более 177 тысяч рублей.

Так, 28 ноября 69-летний липчанин решил продать на популярном Интернет сайте объявлений печатную машинку, однако поверил потенциальному покупателю и перевел на его счет 113 783 рубля. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

По такой же схеме 36-летняя жительница Усманского района лишилась 42 000 рублей. Женщина перевела деньги незнакомцу, пообещавшему купить у нее корову.

Полиция призывает граждан проялять разумную бдительность и с настороженностью относиться к звонкам с незнакомых номеров.