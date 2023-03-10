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В Липецке 27 февраля неизвестный из торгового зала аптеки, расположенной в Октябрьском округе города, похитил лекарственные препараты на сумму 4560 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска ОП № 6 УМВД России по г. Липецку в ходе оператино-разыскных мероприятий и изучения камер видеонаблюдения установлена причастность к совершению преступления 68-летнего пенсионера из Липецка.

Мужчина, сделав заказ и воспользовавшись тем, что фармацевт стала набирать ему заказанный товар, дважды со стеллажа украл коробки с лекарственными препаратами и покинул аптеку.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.