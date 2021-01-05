Сотрудники полиции раскрыли кражу денежных средств из дома пенсионера в Становлянском районе. 5 декабря в местный отдел полиции обратился с заявлением 69-летний житель д. Огневка. Он просил привлечь к ответственности неизвестного человека, который под предлогом покупки козы похитил 84 700 рублей.

Неизвестный, войдя в дом хозяина для переговоров, отвлек внимания пенсионера, и украл деньги. Вышел на улицу, чтобы посмотреть животное, затем вдруг передумал покупать и уехал на автомобиле. Пенсионер сразу заподозрил неладное и пошел в дом, где обнаружил пропажу денежных средств.

Сотрудниками полиции в ходе подворного обхода был установлен очевидец, который запомнил марку автомобиля и номер региона. Далее по системе видеонаблюдения «Безопасный город» в г. Ельце был установлен данный автомобиль, который принадлежал одной из организаций в Рязанской области.

В ходе выезда сотрудников в данную организацию было установлено, что данный автомобиль был сдан в аренду. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен и доставлен в отделение МВД России по Становлянскому району подозреваемый – неработающий 47-летний житель Рязанской области. Он полностью признал свою вину и возместил потерпевшему ущерб в полном объеме.