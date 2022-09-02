В липецкой школе № 70 открылась мемориальная доска в память о выпускнике Алексее Болотине, который погиб при выполнении боевого задания во время спецоперации на Украине, В торжественном церемонии открытия приняли участие первый заместитель губернатора Александр Рябченко, лавный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, представители городской администрации, родственники героя.

«Важно, что эта инициатива рождается в школах, где учились наши герои. Сегодня мы открыли первую мемориальную доску, всего в Липецке их будет девять. Будущее поколение должно помнить и чтить подвиг наших земляков. Мы стараемся не только уделить внимание и оказать помощь родственникам погибших воинов, но и заложить ребятам память о героях, чтобы она долгие поколения хранилась в сердцах», — отметил Александр Рябченко.

После открытия мемориальной доски собравшиеся возложили к табличке цветы и почтили память героя минутой молчания. В школе будет создана музейная экспозиция, посвященная подвигу выпускника рассказала директор школы Ольга Прокопенко.

Алексей Болотин родился 5 октября 1985 года. Был женат, у него было двое детей. Работал инкассатором. В 2021 году выбрал службу по контракту. Выполнял боевое задание во время проведения специальной военной операции на Украине. 2 апреля погиб в боях под Волновахой при артиллерийском обстреле. Указом Президента России Владимира Путина посмертно представлен к высокой награде – Ордену Мужества – за героизм, смелость и верность присяге.