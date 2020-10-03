Пенсионерка из Павловки знает цену потерям и бескорыстным поступкам ближних

В свое время гостеприимный Добринский район стал пристанищем для многих семей, которые в трудные 90-е покидали насиженные места в бывших союзных республиках и возвращались в Россию, где им приходилось начинать все с нуля. Несмотря на непростые времена, у нас тепло встречали вынужденных переселенцев, обеспечивая их жильем и работой. В числе таких семей были и Мальцевы, обосновавшиеся в с. Павловка.



(на фото выше – Нина Ивановна Мальцева со своей помощницей — социальным работником Евдокией Васильевной Найденышевой).

СМЕНИЛИ АДРЕС

— Киргизия — моя родина, — рассказывает Нина Ивановна Мальцева. — Жила там до 39-ти лет. А потом начались известные события и мы решили по примеру других переехать в Россию. Планировали переселиться в Воронежскую область, но когда муж поехал на вокзал в город Ош покупать билеты на поезд, встретил там знакомых ребят, которые и сагитировали его переехать в Липецкую область.

Николая Владимировича Мальцева руководство тогдашнего колхоза «Родина» встретило очень хорошо: в хозяйстве нужны были рабочие руки. А тот умел и машиной, и трактором, и краном управлять. Так что на работу устроился в первый же день приезда в село. А затем перевез сюда и свою семью: жену, тещу и двоих дочерей.

— Вы знаете, как мой Николай землю любил, — с теплом вспоминает Н.И. Мальцева. — А уборочную считал для себя праздником, радовался хорошему урожаю, хлебу. Всегда в передовиках ходил.

Под жилье Мальцевым отдали дом, в котором раньше располагался детский сад, а затем гостиница для приезжих — так решило правление колхоза. Сейчас в этом обустроенном заботливыми руками мужа доме живет одна Нина Ивановна, три года назад ставшая вдовой.

Нина и Николай Мальцевы в начале своей семейной жизни.

ДЛЯ ДУШИ

Мы не случайно оказались в гостях у этой женщины. В центре социальной защиты Добринского района, где она числится на уходе, Нину Ивановну охарактеризовали как настоящую рукодельницу. Связанные ею вещи даже используются для творческих выставок, проходящих в районе.

Мы застали хозяйку не одну. Навестить свою подопечную зашла социальный работник Евдокия Васильевна Найденышева.

— Дуся помогает мне не только в силу своих должностных обязанностей, но и просто как душевный и очень добрый человек, — говорит о своей помощнице пенсионерка. — Все трудности, выпавшие на мою долю, переживаю вместе с ней.

А судьба у Нины Ивановны действительно непростая. Уже здесь, в России, она похоронила самых близких людей: маму, мужа, двоих дочек… Пережить такое горе в одиночку никому не под силу. Вот Нина Ивановна и благодарит судьбу за то, что рядом оказались отзывчивые на чужое горе люди.

— Хорошо, что есть такая служба, которая не оставляет одиноких пожилых людей без внимания, — говорит собеседница. — Спасибо директору центра соцзащиты Павлу Егоровичу Новикову, его подчиненным Оксане Борисовне Ярославцевой, Людмиле Анатольевне Пешковой и, конечно, Евдокии Васильевне Найденышевой за заботу. Благодаря им я не чувствую себя одинокой. Если требуется любая помощь — Дуся рядом. Заботятся и о нашем досуге. Для нас работники соцзащиты готовят праздники, поздравляют с важными датами.

Благодарна пенсионерка за помощь и своим односельчанам: Татьяне и Александру Богачевым, Надежде Лариной, Людмиле Колесниковой.

Рукоделие для нашей героини — отдушина, способ занять свое время длинными осенними и зимними вечерами.

— Моя мама была настоящей мастерицей, — продолжает она. — Хорошо вязала спицами. Одежда, что мы носили, была изготовлена ее руками: кофты, свитера, юбки. Про теплые носки я уж и не говорю. Об одном жалею: мало успела перенять от нее. Как всегда это бывает, думаешь, что мама будет вечно рядом. А потом она уходит и уже не у кого спросить, что и как она делала.

СМЫСЛ ЖИЗНИ — ВО ВНУКАХ

Нина Ивановна признается, что видит смысл жизни во внуках, а их у нее пятеро, и правнучке.

— Родные зовут меня к себе. Но я не хочу уезжать из своего дома, где счастливо жила со своим мужем Николаем много лет, и из села, где похоронены трое моих близких людей. Нахожу себе занятие на огороде, развожу цветы. Мой лучший друг сейчас — телевизор.

— Нина Ивановна у нас интересуется политикой, — добавляет Е.В. Найденышева. — Приходишь к ней — все новости из телевизора расскажет со своим комментарием.

— Я ведь пережила страшные события там, в Киргизии, — продолжает Нина Ивановна, — поэтому очень хорошо знаю, к чему может привести любая заварушка. Смотрю новости и сочувствую украинцам и белорусам. Не дай Бог повториться такому. Пусть везде будет мир, и люди живут дружно.

Ольга ФРОЛОВА.