Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Добринскому району 11 апреля установлен подозреваемый в краже денег с утерянной банковской карты, принадлежащей 69-летней пенсионерке. Им оказался 48-летний житель Добринского района.

Потерпевшая в п.Добринка на остановке общественного транспорта забыла кошелек с документами и банковской картой. Подозреваемый, найдя кошелек, забрал только банковскую карту, а остальное выбросил. Деньги в сумме 4735 рублей похитил со счета банковской карты потерпевшей, оплатив покупки в кафе и ювелирном магазине в п. Добринка.

Кошелек и документы были найдены добропорядочными гражданами и отданы местному участковому, который их вернул потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по пункту “г” части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.