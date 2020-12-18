Пенсионерка из Липецка взяла кредит, чтобы купить постельные принадлежности за 67 тысяч рублей. И это еще со скидкой

В ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» обратилась за помощью 78–летняя пенсионерка, которой на торговой презентации продали два комплекта постельных принадлежностей с аксессуарами стоимостью более 67 000 рублей.

Женщине несколько раз звонили и приглашали посетить салон постельных принадлежностей, она отказывалась, но после нескольких звонков согласилась на «заманчивое» приглашение. В салоне продавец убедительно демонстрировал все прелести товара, сделал скидку в размере 28 300 рублей на два комплекта и в придачу вручил подарки: плед из искусственного меха и пояс-обогреватель с шерстяным ворсом.

Старания напористого торговца не были напрасными, и, даже не смотря на отсутствие денег на покупку товара, был оформлен кредит, благо паспорт оказался в кармане. Очарованная сладкими речами продавца и убежденная в «волшебных» свойствах постельного белья, женщина подписала кредитный договор.

Однако, дома счастливую обладательницу чудодейственной обновки не поняли. Члены семьи обратились за помощью в ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» для возврата товара и расторжения кредитного договора. На радость незадачливого покупателя «сказка» оказалась со счастливым концом и благодаря помощи сотрудников Агентства товар был возвращен в салон, а кредитный договор расторгнут.

“Чтобы не попасть в похожую ситуацию, рекомендуем осмотрительнее относиться к различным обещаниям недобросовестных продавцов, а если уж вы стали жертвой рекламы, то в максимально короткие сроки обратиться за помощью к специалистам”, – сообщили в агентстве.