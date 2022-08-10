Галина Леонидовна Арсентьева и Галина Васильевна Бухтоярова (обе активные участницы клуба для пожилых людей «Золотой возраст») с радостью встретили приехавших к ним на каникулы внуков. А чтобы ребятишки не скучали и не проводили целые дни с телефонами в руках, решили организовать вместе с ними самый настоящий кукольный театр.

— Ведь для участников «Золотого возраста» дети ставили концерт, — рассказывает Галина Леонидовна. — А почему бы нам их в ответ не порадовать?

Обе женщины уже имели опыт театральных постановок с куклами. Ранее они, взяв сценарий из интернета, показали сказки «Колобок» и «Теремок» в школе и сельском клубе. Тот «пальчиковый» театр, связанный Галиной Леонидовной, подарили школе. Для новой сказки «Три поросенка» мастерица изготовила других кукол — уже перчаточных, которые могут «двигаться» как это нужно по роли. Сами сделали декорации в виде лесной полянки с домиками для поросят, занавес.

Роли поделили между собой и внуками Ульяной, Мирославой и Михаилом.

Поставив в известность главу сельского поселения Наталью Жаворонкову (она же помогла с музыкальным оформлением), пригласили в домашний «театр», сооруженный на усадьбе Галины Леонидовны, ребятишек не только с соседних улиц, но и со всего села. Те, кто совсем маленькие, пришли с родителями.

Гостей радушные хозяйки встретили приветливо, рассадили по скамеечкам. И началось представление. Несмотря на то, что было всего три репетиции, 15-минутный спектакль прошел без сучка и задоринки! Зрители смотрели его, затаив дыхание, и громко аплодировали артистам.

А после представления ребятню ждали игры, конкурсы и вкусное угощение. Своими силами и с помощью благотворителей женщины накрыли прямо во дворе большой стол со сладостями и домашней выпечкой.

Неудивительно, что детвора долго не хотела расходиться. Это ведь совсем не то, что сидеть у экрана телевизора или за компьютером. Живое общение не заменит никакая чудо-техника.

— Мы с Галиной считаем, что пенсия — замечательное время, чтобы раскрыть свои таланты, говорит Г.Л. Арсентьевна. — Когда мне говорят: «Зачем тебе все это нужно?», отвечаю: «Мне нравится дарить другим радость». Да и сама не люблю сидеть без дела. Ведь только от нас самих зависит, будет ли жизнь интересной.

Глава Верхнематренского поселения Наталья Жаворонкова не жалеет слов благодарности в адрес своих общественных помощниц.

— Обе женщины — не местные. Галина Леонидовна Арсентьева переехала к нам из Воронежской области, Галина Васильевна Бухтоярова — откуда-то с Севера. По профессии — далекие от культуры люди. Но зато какие затейницы! Спасибо им за этот детский праздник, который они подарили верхнематренским девчонкам и мальчишкам.