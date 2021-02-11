Банк России приглашает на бесплатные дистанционные занятия по финансовой грамотности для пенсионеров и работников учреждений социального обслуживания пожилых людей. Обучение проходит индивидуально и в группах.

Участникам вебинаров расскажут о многообразии банковских услуг, о финансовом мошенничестве и о том, как грамотно планировать свой личный бюджет. Продолжительность каждого занятия – 45 минут. Для подключения к вебинарам необходим доступ в Интернет и стационарный компьютер или ноутбук. Подробности на сайте: https://pensionfg.ru/.

– Люди старшего поколения относятся к социально незащищенным слоям населения, поэтому так важно делиться с ними знаниями о современных финансовых продуктах и услугах. Эксперты Банка России проводят вебинары до 23 апреля. Напомню, что тогда же завершится и весенняя сессия онлайн-уроков финграмотности для молодежи. На данный момент школьники и учащиеся колледжей из Липецкой области посетили более 450 дистанционных занятий, – подчеркнула руководитель Липецкого отделения Банка России Татьяна Божко.