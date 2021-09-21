22 сентября стартует осенняя сессия проекта Банка России «Финансовая грамотность для старшего поколения». Бесплатные дистанционные занятия предназначены не только для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, но и для работников учреждений социальной защиты населения. Обучение пройдет как индивидуально, так и в группах.

Участники проекта узнают о том, как правильно определять финансовые цели, принимать грамотные финансовые решения и свободно ориентироваться в вопросах банковских услуг. Продолжительность каждого занятия – 45 минут. Для подключения к вебинарам необходим доступ в Интернет и компьютер. Подробности на сайте.

«Липчане старшего поколения нередко становятся жертвами финансового мошенничества, поэтому так важно делиться с ними знаниями о современных финансовых продуктах и услугах. Занятия продлятся до 17 декабря», – подчеркнула руководитель липецкого отделения Банка России Татьяна Божко.