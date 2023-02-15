Новые направления осваивают ельчане старшего возраста в рамках проекта регионального управления социальной политики «Активное долголетие», реализуемого по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Так, участники проекта наладили выпуск газеты «Серебряный вестник», на страницах которой рассказывают о событиях, интересных людях в возрасте 60+, публикуют расписание занятий и мероприятий «Активного долголетия».

Также активистам теперь доступны курсы английского университетского уровня. Если раньше уроки проводил волонтёр с педагогическим опытом, то теперь елецких пенсионеров иностранному языку обучает преподаватель Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина. Кроме того, под руководством «серебряного» волонтёра проводятся занятия живописью. Пенсионеры пишут картины акварелью и пастелью. А один из участников проекта с удовольствием проводит праздники для всего коллектива, декламируя стихи русских классиков.

«Проект «Активное долголетие» доказал свою актуальность и востребованность. Число направлений постоянно увеличивается, как и прибывает количество граждан, вовлеченных в них. Нам важно, чтобы жители региона, выходя на пенсию, не чувствовали себя одинокими, а жили полноценной, яркой и интересно жизнью», – говорит губернатор Игорь Артамонов.