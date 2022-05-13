Сегодня в МАУ ФОК «Пламя» состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди пенсионеров.
В фестивале приняли участие 11 команд муниципальных районов и городских округов Липецкой области.
В программу соревнований вошли испытания (тесты) комплекса ГТО, соответствующие нормативам IX, X и XI возрастных ступеней:
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
- сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье
- поднимание туловища из положения лежа на спине
- бег на 2000 м
- смешанное передвижение на 2000 м
- стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол, дистанция 10 м (очки) из «электронного оружия»
- Победителем в общекомандном зачете стала команда Данковского района, на втором месте представители Елецкого района и замыкает призовую тройку команда Лев-Толстовского района.
Результаты личного зачета:
Женщины XI ступень (70 лет и старше)
- Первое место – Нина Соколова
- Второе место – Раиса Князева
- Женщины X ступень (60-69 лет)
- Первое место – Раиса Стрельцова
- Второе место – Екатерина Филюшина
- Третье место – Лариса Куликова
Женщины IX ступень (55-59 лет)
- Первое место – Светлана Зубкова
- Второе место – Елена Соболева
- Третье место – Лариса Жеманова
Мужчины X ступень (60-64 лет)
- Первое место – Сергей Разинков
- Второе место – Михаил Мещеряков
- Третье место – Александр Гнездилов
Мужчины X ступень (65-69 лет)
- Первое место – Вячеслав Копцев
- Второе место – Валерий Козлов
- Третье место – Владимир Суворов
Мужчины XI ступень (70 лет старше)
- Первое место – Виктор Варакин
- Второе место – Иван Куницын
- Третье место – Дмитрий Рухлов