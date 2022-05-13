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Пенсионеры из Данковского района одержали победу на фестивале ВФСК ГТО

9 минут назад
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Сегодня в МАУ ФОК «Пламя» состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди пенсионеров.

В фестивале приняли участие 11 команд муниципальных районов и городских округов Липецкой области.

В программу соревнований вошли испытания (тесты) комплекса ГТО, соответствующие нормативам IX, X и XI возрастных ступеней:

  • сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
  • сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью
  • наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье
  • поднимание туловища из положения лежа на спине
  • бег на 2000 м
  • смешанное передвижение на 2000 м
  • стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол, дистанция 10 м (очки) из «электронного оружия»
  • Победителем в общекомандном зачете стала команда Данковского района, на втором месте представители Елецкого района и замыкает призовую тройку команда Лев-Толстовского района.

Результаты личного зачета:

Женщины XI ступень (70 лет и старше)

  • Первое место – Нина Соколова
  • Второе место – Раиса Князева
  • Женщины X ступень (60-69 лет)
  • Первое место – Раиса Стрельцова
  • Второе место – Екатерина Филюшина
  • Третье место – Лариса Куликова

Женщины IX ступень (55-59 лет)

  • Первое место – Светлана Зубкова
  • Второе место – Елена Соболева
  • Третье место – Лариса Жеманова

Мужчины X ступень (60-64 лет)

  • Первое место – Сергей Разинков
  • Второе место – Михаил Мещеряков
  • Третье место – Александр Гнездилов

Мужчины X ступень (65-69 лет)

  • Первое место – Вячеслав Копцев
  • Второе место – Валерий Козлов
  • Третье место – Владимир Суворов

Мужчины XI ступень (70 лет старше)

  • Первое место – Виктор Варакин
  • Второе место – Иван Куницын
  • Третье место – Дмитрий Рухлов

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