Сегодня в МАУ ФОК «Пламя» состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди пенсионеров.

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