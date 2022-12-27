«Серебряные» волонтеры подвели итоги года проекта «Активное долголетие» совместной тренировкой. В липецком ДК «Сокол» 80 активистов позанимались йогой, а после выступили с творческими номерами и устроили чайную церемонию.

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова силами регионального управления социальной политики и при содействии некоммерческих организаций. Бесплатные занятия проводит Липецкая областная общественная организация «Территория здоровья». В уходящем 2022 году «серебряные» волонтеры, занимающиеся йогой, суставной гимнастикой, цигун и скандинавской ходьбой, появились во всех районах Липецкой области. Они проводят занятия с людьми старше 60 лет, помогая им стать здоровее, расширить круг общения и разнообразить досуг.

Как сообщили в управлении социальной политики, проект «Активное долголетие» развивается очень быстро. Число вовлеченных людей уже приближается к 12 тысячам. Сейчас в проекте 80 волонтеров: по два в каждом районе области, остальные – в Липецке. Их всех обучили работе с пожилыми людьми. В некоторые группы ходит по 25 человек.

«В свое время люди старшего поколения трудились на благо региона, растили детей, и сейчас они заслуживают того, чтобы общество помогало им жить полной жизнью. Наши пенсионеры до сих пор полны энергии. Многочисленные активности, предлагаемые им управлением социальной политики, помогают сохранить этот энтузиазм», – считает Игорь Артамонов.