Отделение Социального фонда по Липецкой области с 1 февраля проиндексировало страховые пенсии более 320 тысяч жителей региона. Дополнительная индексация была проведена до показателя 9,5%, исходя из фактической инфляции. 1 января страховые пенсии липчан были увеличены на 7,3%. Выплаты с учетом повышения липчане получат уже в феврале, обращаться за перерасчетом пенсии никуда не нужно. Отделение СФР по Липецкой области провело индексацию автоматически. Вместе с повышенной пенсией за февраль пенсионеры получат и доплату за январь с учетом доиндексации с 7,3 % до 9,5 %.

Дополнительное увеличение страховых пенсий получат и пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность. Это связано с особенностью индексации страховых пенсий с 2025 года. Теперь она также распространяется и на работающих пенсионеров. Это значит, что повышение обеспечено всем получателям пенсий независимо от наличия у них работы. За дополнительными разъяснениями можно обратиться на горячую линию: 8(800)100-00-01. Режим работы: с понедельника по четверг – с 8:30 до 17:30, пятница – с 8:30 до 16:30. Также вся актуальная информация в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в социальных сетях: ВK, OK, Telegram.