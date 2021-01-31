Благодаря усилиям главы Поройского сельского поселения Тербунского района Ирины Владимировны Карасюк, люди серебряного возраста получили возможность не просто участвовать в проектах некоммерческой организации «Со-общество», но и по-настоящему почувствовать себя соорганизаторами социальных преобразований, сообщает АНО Центр “Максимум”.

Активные пенсионеры за общением со своими ровесниками принимают участие в изготовлении полотенец и комплектов текстильных кухонных принадлежностей. А теперь любой житель Пороя может в определенное время воспользоваться техникой для пошива личных вещей. А опытные мастерицы серебряного возраста консультируют и помогают. Мастерская располагается в доме культуры, о ее работе можно узнать на любом информационном стенде.





Идея организации социальной швейной мастерской возникла в рамках проекта «Со-общество неравнодушных» и получила поддержку Фонда президентских грантов. А развивается благодаря неравнодушию и энтузиазму кураторов серебряных волонтеров и активных пенсионеров, заботливо организовавших пространство мастерской и наполнивших его оборудованием и эмоциями добра. Примечательно, что техника увеличивается с каждым месяцем, в мастерской несколько машинок и оверлок, что подчеркивает востребованность мастерской среди сельчан.