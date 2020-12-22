22 декабря исполняется 30 лет с момента основания Пенсионного фонда России. Созданный в 1990 году, фонд является одной из важнейших структур страны и с каждым годом становится всё более современным и эффективным.

Сегодня Пенсионный фонд России оказывает услуги не только в области пенсионного и социального обеспечения, он работает для всех категорий граждан: от младенцев до пожилых людей.

За три десятилетия Отделение ПФР по Липецкой области по праву стало одним из крупнейших и наиболее значимых финансовых учреждений региона. Специалисты Липецкого ПФР обеспечивают бесперебойную выплату пенсий свыше 380 тысячам пенсионеров и ежемесячной денежной выплаты более 165 тысячам федеральных льготников.

Информационная база данных персонифицированного учета ПФР в регионе содержит более 1,2 млн. индивидуальных лицевых счетов граждан.

Одной из важнейших задач является работа с семьями, имеющими детей, по реализации их права на материнский капитал. Эта уникальная программа, аналогов которой нет в мире, действует в нашей стране с 2007 года. За это время более 77 тысяч семей Липецкой области уже стали обладателями сертификатов на МСК.

Помимо выплат пенсионерам, федеральным льготникам и работы с семьями, ведения лицевых счетов в системе персонифицированного учёта, работы со страхователями Пенсионный фонд активно развивает предоставление государственных услуг в электронном виде. Ежегодно функции «Личного кабинета гражданина» на сайте ПФР расширяются и модернизируются. Они охватывают практически все выплаты по линии Пенсионного фонда.

Особо необходимо отметить разработку и запуск Федерального реестра инвалидов, содержащего самые полные данные о людях с инвалидностью в России, который позволяет повысить качество оказываемой им помощи. Полным ходом идет реализация проекта по созданию Единой государственной информационной системы социального обслуживания – ЕГИССО.

Но какие бы новые задачи не ставились перед сотрудниками Пенсионного фонда, приоритетом при их реализации всегда остается повышение качества обслуживания граждан и создание условий для своевременного получения государственных услуг.

В следующем году ПФР продолжит исполнять все возложенные на него обязанности и, конечно же, продолжит реализовывать предусмотренные законодательством меры по совершенствованию пенсионной системы.