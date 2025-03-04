Отделение СФР по Липецкой области провело 52 мероприятия со старшеклассниками и студентами СПО в 2024 году в рамках ежегодной Всероссийской образовательной кампании по повышению пенсионной грамотности. Участие в образовательных уроках, викторинах и квестах приняли 6200 юных жителей региона.

Образовательная кампания по повышению пенсионной, социальной и финансовой грамотности среди молодежи продолжается и в 2025 году. С начала года специалисты Отделения СФР по Липецкой области уже провели 12 тематических уроков в школах, колледжах и техникумах. Молодым людям рассказали об индивидуальном лицевом счете, который содержит все необходимые сведения для выхода на пенсию, об условиях и особенностях ее формирования в будущем.

Школьники и студенты научились по формуле считать предполагаемый размер пенсии и фиксировать разницу начисления при официальном трудоустройстве и при получении зарплаты «в конверте». Внимание молодежи специально фиксируют на том, что для формирования будущей пенсии важно, чтобы заработная плата была «белой», а трудоустройство — официальным.

Помимо традиционных уроков и лекций в школах Отделение СФР по Липецкой области проводит интерактивные занятия в игровой форме. Это позволяет закрепить знания по теме пенсионного законодательства. В завершении образовательных встреч учащиеся получают в подарок учебник «Все о будущей пенсии для учёбы и жизни». В нем коротко и доступно представлена информация о пенсионном обеспечении в современной России.

Новая порция пенсионного просвещения липецкую молодежь ожидает уже в марте, с середины месяца региональное Отделение СФР совместно с волонтерами и другими ведомствами запускает весеннюю неделю финансовой грамотности.

«Это очень полезные уроки на будущее для подрастающего поколения липчан. Пенсионная грамотность – это умение планировать личный бюджет с учетом долгосрочных целей, включая накопления на старость. Это вклад в финансовую безопасность и уверенность в будущем», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.