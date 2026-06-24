Пенсионные накопления разовой выплатой получили больше 2000 человек с начала года

Более 2000 жителей Липецкой области получили пенсионные накопления разовой выплатой с начала года. Это доступно гражданам с небольшой суммой накоплений либо не имеющим нужного стажа и пенсионных коэффициентов. Женщины могут получить средства начиная с 55 лет, мужчины — с 60 лет. При этом, если у вас есть право на досрочную пенсию, обратиться за выплатой можно раньше, но при наличии 30 коэффициентов и 15 лет стажа.

По действующим правилам, пенсионные накопления оформляются в границах прежнего пенсионного возраста. Но, за выплатой можно обратиться раньше, при наличии права досрочного выхода на пенсию. Кроме того, заявителю нужно иметь необходимые пенсионные коэффициенты и стаж, то есть 30 коэффициентов и 15 лет стажа. Начиная с 55 лет или 60 лет (для женщин и мужчин соответственно) требования по коэффициентам и стажу при назначении единовременной выплаты пенсионных накоплений не предъявляются.

Подать заявление на получение накоплений можно на Госуслугах, а также в любой клиентской службе регионального Отделения Соцфонда или МФЦ. Если накопления формирует негосударственный пенсионный фонд, то подавать заявление на единовременную выплату следует не в липецкое ОСФР, а в негосударственный фонд.

Единовременную выплату перечислят в течение двух месяцев после того, как вынесено решение о назначении. Такой срок необходим для всех процедур, связанных с отзывом накоплений из управляющей компании, в которой они инвестируются, отмечают в Соцфонде.

На пенсионные накопления распространяются правила правопреемства. В случае смерти человека его средства передают правопреемникам, определенным по заявлению либо в порядке очередности по закону. Всю сумму накопленных средств можно получить в случае, если человек при жизни не успел их оформить. После оформления невыплаченный остаток гарантирован только в рамках срочной пенсионной выплаты накоплений.

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