В Липецкой области более 34 тысяч граждан перешли на электронные трудовые книжки. Новый формат сведений о трудовой деятельности введен в 2020 году. Сегодня электронная трудовая книжка представляет собой простой в использовании цифровой инструмент, который удобен и работникам, и работодателям. Первым он обеспечивает постоянный доступ к данным о профессиональной деятельности и высокий уровень безопасности информации. Работодателей электронная книжка избавляет от устаревших форм кадрового учета и связанных с этим издержек.

Международная организация социального обеспечения (МАСО) наградила Пенсионный фонд России Почетной грамотой за проект «Электронная трудовая книжка». Присуждение награды состоялось в рамках международного конкурса передовых практик в социальной сфере.

Конкурс передовых практик МАСО проводится с 2008 года, чтобы отмечать лучший опыт ведущих национальных организаций и стран в реализации социальной политики. Награда присуждается международным жюри, а удостоенные победы заявки публикуются в реестре лучших практик, где наглядно демонстрируют инновационные подходы в решении актуальных социальных вопросов.

В 2019 году Пенсионный фонд также был удостоен награды конкурса МАСО за вклад в развитие актуарной деятельности.