На сегодняшний день, средства получили родители 95 426 детей. В соответствии с Указом Президента № 797 от 17 декабря 2020, право на единовременную выплату есть у семьи, в которой ребенку не исполнилось 8 лет на дату вступления в силу Указа, т.е. по 17 декабря 2020 г. и на детей рожденных в новом, 2021 году.

Граждане, у которых ребёнок родился начиная с 1 июля 2020 года или те граждане, которые ранее за «антикоронавирусными» детскими выплатами не обращались, для получения «новогодней» выплаты могут обратиться за ней через портал gosuslugi.ru. Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда Липецкой области, т.е. в отношении «новогодней» выплаты действует экстерриториальный способ обращения. Заявления принимаются по 31 марта 2021 года включительно.

Вопросы относительно получения выплаты можно задать через электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущенный Пенсионным фондом для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.