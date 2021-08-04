В Липецкой области прибавку к страховой пенсии получили более 83 тысяч работающих пенсионеров.

С 1 августа 2021 года работавшие в 2020 году пенсионеры получают страховую пенсию в повышенном размере. Увеличение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодного беззаявительного перерасчета (корректировки) размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2020 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2020 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными коэффициентами в денежном эквиваленте, то есть не может составлять более 279 рублей (исходя из стоимости пенсионного коэффициента за 2020 год – 93 рубля.).

Напомним, что с 1 января 2021 года на 6,3 % были увеличены страховые пенсии неработающим пенсионерам, а с 1 апреля 2021 года на 3,4 % гражданам, получающим социальные пенсии.