С 1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума увеличиваются три ежемесячных пособия семьям: выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплата беременным женщинам.

Суммы пособий устанавливаются исходя из нового прожиточного минимума. После его повышения выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, увеличится в Липецкой области до 6 297 рублей в месяц (50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого). Родители детей от 8–17 лет в зависимости от установленной им суммы пособия (50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка) с июня будут получать от 5 860 рублей до 11 719 рублей в месяц.

Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители, которые оформят пособия в июне. По правилам, зачисление назначенных пособий происходит в течение 5 рабочих дней после того, как принято положительное решение по заявлению родителя. Таким образом, все оформленные в июне пособия будут сразу выплачены в более высоком размере. Родители, которым выплаты назначены до июня, получат их в новом размере в июле.

Ежемесячные пособия ПФР сегодня установлены родителям 21 тыс. детей от 8 до 17 лет, а также более 2 тыс. беременных женщин.