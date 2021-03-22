Сегодня ряд важных услуг Пенсионного фонда жителям Липецкой области предоставляются без личного обращения в клиентскую службу. Проактивно можно получить сертификат на материнский капитал, СНИЛС на новорожденных и назначить ежемесячную денежную выплату инвалиду.

СНИЛС. Пенсионный фонд РФ автоматически оформляет СНИЛС на детей, родившихся после 15 июля 2020 года. После того, как новорожденного ребенка зарегистрируют в органах ЗАГС, сведения о государственной регистрации рождения автоматически передаются в ПФР. На их основании на ребенка открывается индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером.

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка направляется в личный кабинет мамы на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Этот электронный сервис доступен тем мамам, которые зарегистрированы на портале Госуслуг и имеют подтвержденную учетную запись.

МСК. К проактивной выдаче сертификатов на материнский (семейный) капитал ПФР приступил с 15 апреля. Именно с этой даты материнский капитал оформляется семьям автоматически – мамам обращаться в ПФР не нужно. Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.

Обращаем внимание, что прежний заявительный порядок останется для семей, которые усыновили ребёнка, поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами родители.

ЕДВ. Подавать заявление на оформление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам лично больше не надо. Выплата оформляется Пенсионным фондом также проактивно – по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о назначении ЕДВ поступает в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в sms-сообщении.