Пенсию через банки в Липецкой области получают больше 80% жителей

Пенсионные выплаты на банковский счет или карту МИР получают почти 300 тыс. жителей Липецкой области. Доставку пенсии через почту выбрали более 65 тыс. липчан. В нашем регионе установлены фиксированные даты зачисления пенсии: 4, 11, 21 числа через кредитные организации. Тем, кто получает пенсию в почтовых отделениях, деньги поступают в соответствии с графиком Почты России.

Решение о способе получения пенсии граждане выбирают по личному усмотрению. В любой момент способ доставки можно изменить, подав заявление на Госуслугах, в МФЦ или в любой клиентской службе регионального Соцфонда. Также при смене места жительства на территории России пенсионер должен своевременно уведомить Соцфонд о своем переезде, рассказали в Отделении СФР по Липецкой области.

Если пенсионер решит изменить способ доставки выплат и выберет получение денежных средств через кредитные организации, то ему необходимо открыть счет в одном из 23-х банков, с которыми сотрудничает липецкий Соцфонд и получить карту МИР. Полный перечень банков опубликован на сайте Соцфонда. Далее подать заявление об изменении способа доставки пенсии.

При подаче заявления на портале Госуслуг реквизиты своего счета можно также сообщить Соцфонду дистанционно. Для этого нужно предоставить банку разрешение на их передачу в свой личный кабинет. Согласие на передачу реквизитов указывают на странице «Банковские карты и счета».

«Цифровые переводы и платежи, да, действительно находят все больше сторонников среди жителей области. Но существуют также традиционные способы получения средств, их никто не отменяет. Для людей старшего возраста пользоваться ими может быть не только привычнее, но и спокойнее», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.