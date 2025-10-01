Пенсию в повышенном размере получают 38 тысяч жителей Липецкой области старше 80 лет

Отделение СФР по Липецкой области в два раза увеличивает выплату к страховой пенсии жителям региона при достижении 80-летнего возраста. Сегодня в регионе повышенные пенсии получают 38 тысяч таких граждан. Важно, что при достижении 80 лет в двойном размере увеличивается не вся пенсия человека, а её фиксированная часть, страховая, которая гарантирована государством. Она не зависит от стажа и от суммы уплаченных страховых взносов.

В 2025 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 8907 рублей. Когда пенсионеру исполняется 80 лет, эта выплата увеличивается еще на 8907 рублей и составляет 17 814 рублей в месяц. Обращаться с заявлением в ОСФР по Липецкой области пенсионерам не нужно. Повышение проходит автоматически. Пенсия в увеличенном размере выплачивается со следующего месяца после исполнения пенсионеру 80 лет. Тогда же перечисляется и разовая доплата за предшествующий период. К примеру, если юбилей пенсионера пришелся на 15 сентября, то повышенная пенсия с доплатой за 15 дней сентября ему поступит в октябре, уточнили в Отделении СФР по Липецкой области.

Право на повышенную фиксированную выплату имеют только получатели страховой пенсии по старости. Увеличение выплаты гражданам, получающим социальную пенсию или пенсию по случаю потери кормильца, законодательством не предусмотрено. Не увеличивается фиксированная выплата и у инвалидов I группы, так как данная категория уже получает её в двойном размере со дня установления инвалидности.

Кроме того, с 2025 года пенсионерам старше 80 Отделение Социального фонда России по Липецкой области автоматически устанавливает надбавку к пенсиям, которая раньше назначалась только при осуществлении ухода. Теперь пенсионерам для получения выплаты никуда обращаться не потребуется. Размер выплаты составляет 1377 рублей и ежегодно индексируется. Все вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8(800)100-00-01 в рабочее время.

«Наше старшее поколение жило в непростое время, поднимало страну. Наш долг теперь позаботиться о людях серебряного возраста», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.