Инициативы губернатора Липецкой области Игоря Артамонова по расширению перечня мер поддержки для семей участников СВО поддержали депутаты регионального парламента. Сегодня они приняли изменения в Закон «О социальных поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед РФ и Липецкой областью» и в Закон «О бесплатной юридической помощи на территории Липецкой области».

Право на получение бесплатной юрпомощи получили члены семей всех участников СВО, в том числе родственники добровольцев. Ранее уже вносились изменения в указанный закон. Право на получение бесплатной юридической помощи было предоставлено членам семей погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих. Теперь этот перечень расширен. Члены семей участников СВО и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, смогут безвозмездно получить письменные и устные правовые консультации, а также помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов.

Кроме того, семьям, в которых один или оба родителя погибли при выполнении задач в ходе специальной военной операции, компенсируют плату за присмотр и уход за детьми в детсадах – государственных и муниципальных. Выплата будет ежемесячной и составит 100% от среднего размера родительской платы в детском саду.

«Регион оказывает всестороннюю поддержку семьям наших мобилизованных и военнослужащих, которые выполняют задачи по защите Родины в ходе специальной военной операции. Мы постоянно на связи с родными и близкими наших защитников, помогаем всесторонне, в том числе вводим дополнительные меры поддержки», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.