Грязинский культиваторный завод завершает модернизацию и в 2024 году рассчитывает вдвое увеличить объёмы производства и обеспечить премиальное качество своей продукции.

В модернизацию производства компания вложила более 100 млн рублей. Отремонтировали помещение, закупили новое оборудование.

«Продукция предприятия всегда была востребована и отличалась высоким качеством. А после ухода ряда западных производителей этот завод и многие другие производства в регионе получили дополнительные возможности для развития. Безусловно, это большой плюс для промышленности и должно положительно влиять на рост зарплат рабочих», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Грязинский культиваторный завод регулярно модернизирует технологические процессы и уверенно удерживает лидирующие позиции по выпуску оборотных плугов в России. В 2023 году плуг «Добрыня», производимый ГКЗ, стал победителем всероссийского конкурса качества, а также самым продаваемым в стране.