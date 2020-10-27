Перед опасным поворотом на Частую Дубраву на “елецкой” трассе поставили дополнительные знаки. И собираются демонтировать стелу

Ограничение скорости до 70 км/ч, запрет обгона и пешеходный переход – такие знаки появились вблизи примыкания дороги на Частую Дубраву к «елецкой» трассе.

В этом месте нередки ДТП, совсем недавно случилась очередная авария, в которой погиб человек. У федеральной трассы Р-119 Орел-Тамбов здесь пока только 2 полосы, и автомобилисты часто стараются побыстрей объехать притормозившие для поворота машины, игнорируя правила дорожного движения. Участились ДТП и на повороте на Бруслановку, расположенном на этом же участке менее, чем в километре. Управление дороги и транспорта Липецкой области, реагируя на обращения липчан, организовало выездное совещание, куда пригласили руководство ФКУ Упрдор Москва – Харьков (организации, в чьем ведении находится трасса Р-119), представителей муниципалитета и ГИБДД, чтобы вместе решить, как исправить ситуацию.

– Капитальный ремонт этого участка дороги с устройством переходно-скоростных полос есть в наших планах. При условии выделения необходимого финансирования из федерального бюджета, 10- километровый участок трассы (с 270 по 280 км) отремонтируем в 2023 году, – сообщил директор воронежского филиала ФКУ Упрдор «Москва – Харьков» Александр Тарасов. – А пока предлагаю установить дополнительные предупреждающие знаки и ограничить скорость на участке от поворота на Бруслановку до поворота на Частую Дубраву.

Помимо установки знаков, подрядчик, ведущий сейчас ремонтные работы на соседнем участке трассы Р-119, оборудовал пешеходный переход и укрепил асфальтобетоном разбитую обочину напротив поворота.

Участники совещания отметили также, что обзор водителям в опасном месте ограничивает и бетонная стела с надписью «Частая Дубрава». Представители Частодубравского сельсовета заверили, что ее демонтаж уже запланирован.