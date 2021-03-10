Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, вечером 7 марта 2021 года подозреваемый, прибыл на площадь Победы в Липецке с целью передать через общих знакомых подарок для супруги, праздновавшей свой день рождения, но не захотевшей с ним встречаться.

При встрече между подозреваемым и 33-летним липчанином возник конфликт. Выясняя отношения, подозреваемый имевшимся ножом нанес оппоненту два удара в грудную клетку. После чего с места преступления скрылся, избавившись от орудия преступления по пути в Данковский район.

Потерпевший был госпитализирован и благодаря вовремя оказанной медицинской помощи угрозы его жизни нет.

Подозреваемый задержан, следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления он признал, написав явку с повинной. В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью сбора доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.