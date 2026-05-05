Передадим эту память потомкам

Это фото сделано в конце марта нынешнего года, незадолго до демонтажа памятника погибшим воинам-землякам в селе Тихвинка.

1100 жителей Тихвинского сельсовета ушли на войну. Более трехсот из них отдали свою жизнь за Родину…

НОВАЯ ЖИЗНЬ ОБЕЛИСКА

В этом году жители Тихвинского теротдела впервые за последние сорок с лишним лет будут встречать День Победы без традиционного возложения цветов к памятнику погибшим воинам-землякам. Монумент, построенный еще в 1983 году, нуждался в реконструкции и был демонтирован в начале апреля. Совсем скоро начнутся работы по возведению на этом же месте нового памятника.

А так будет выглядеть монумент после реконструкции. Его открытие намечено на сентябрь этого года.

Работы будут проводиться на средства, выделенные из бюджета области и Добринского округа. Открытие обновленного мемориала запланировано на сентябрь текущего года. От первоначального памятника решено оставить скульптуры мужчины-воина и женщины, в скорби склонивших головы перед памятью всех, кто не вернулся с полей сражений, медаль «Золотая Звезда» и орден Отечественной войны. Правда, они будут выполнены из другого, более качественного и долговечного материала. Изменится и сама композиция.

Списки с именами павших земляков будут значительно расширены. Вместо 200 с небольшим известных ранее имен их теперь будет 326. И не факт, что эта цифра окончательная. Ведь и сегодня, 81 год спустя после завершения Великой Отечественной войны, благодаря уточненным Книгам Памяти, открытым военным архивам и работе поисковых отрядов появляются ранее неизвестные сведения о погибших бойцах.

Поэтому еще на старых мемориальных плитах были внесены изменения по просьбе родственников, которые не увидели в скорбных списках имен своих близких. Теперь они будут дополнены и упорядочены.

ОНА ЖДАЛА ЕГО С ВОЙНЫ

Увековечить память каждого, кто ушел из Тихвинского сельсовета (а это 11 сел и деревень) защищать Родину и сложил свою голову на полях сражений, — задача не из легких. Слишком сильно разбросала их война по свету. О судьбе многих солдат Великой Отечественной до сих пор ничего неизвестно. Ушли в мир иной матери и вдовы, так и не узнавшие, где и как погибли их близкие. И до конца своих дней продолжавшие их ждать. Ждала своего мужа и Клавдия Яковлевна Чернышова из с. Боровское.

Чернышова Клавдия Яковлевна из с. Боровское всю жизнь ждала весточки о своем муже Андрияне Ивановиче, пропавшем без вести в 1943 году. Фото сделано в 2014 году, когда вдова отмечала свое столетие.

Наш корреспондент встретился с ней в 2014 году, когда старейшая жительница села отмечала столетний юбилей. Свои последние годы она доживала с семьей внучки Лидии Васильевны Калиничевой. Была полностью слепой. Говорила, что потеряла зрение от слез, которых за свою долгую жизнь пролила немало. Досталась ей горькая участь вдовы и матери, пережившей своих детей.

За своего ровесника Андрияна Ивановича Чернышова Клавдия вышла замуж в 1934 году и переехала к нему в с. Боровское из Тихвинки. У них родилось трое детей: две дочки и сын. Но недолгим было счастье. В июне 1943 года проводила мужа на фронт, а уже в октябре получила извещение, что он пропал без вести где-то под Воронежем, где тогда шли ожесточенные бои. Так в 29 лет Клавдия стала вдовой.

— Бабушка часто вспоминала, как тяжело было ей одной растить детей, — рассказывает ее внучка Лидия. — Но еще больше мучила неизвестность. Ведь формулировка «пропал без вести» еще не значит, что погиб. Нет-нет да и закрадывались в ее душу сомнения: вдруг он где-то живет… Может, даже другую семью завел… Но она старалась отгонять от себя такие мысли: ведь они со своим Андрияном жили хорошо, как говорят, душа в душу.

Замуж Клавдия больше так и не вышла. Жизнь была тяжелая. Еще одним ударом стала смерть 21-летней дочери Анны.

— Бабушка все глаза выплакала от горя, — продолжает Л.В. Калиничева. — Потом перестала видеть. Больше двадцати лет жила в полной темноте. Сначала за ней ухаживала моя мама Раиса Андрияновна. А потом, когда она сама заболела и ее забрала к себе моя сестра, бабушка переехала ко мне. Принесла с собой портрет деда — его единственное, еще довоенное фото. На нем он в годы службы в армии: молодой, красивый. Таким и остался навсегда. А вот бабушка прожила долгую жизнь. До последнего ждала весточки от своего Андрияна. Не дождалась. Умерла в возрасте 103-х лет, в апреле 2017 года.

С ГОДАМИ БОЛЬ НЕ УТИХАЕТ

У старейшей жительницы Большой Плавицы Екатерины Егоровны Коноваловой (в девичестве Жолтикова), отметившей в этом году столетний юбилей, своя семейная трагедия, связанная с войной.

Екатерина Егоровна Коновалова из Большой Плавицы часто вспоминает своего пропавшего без вести брата Сергея Жолтикова…

…её мать Пелагея Прокофьевна, всю жизнь горько оплакивавшая гибель старшего сына.

Она родилась в 1926 году и хорошо помнит своего брата Сергея, который был старше ее на три года. Веселый, лучший балалаечник на селе, без него не проходил ни один деревенский «пятачок». Он ушел на фронт в 1942 году 19-летним парнишкой. Екатерина Егоровна рассказывает, как ее мама Пелагея Прокофьевна ездила к сыну в учебку с гостинцем — мешочком сушеных сухарей.

Вскоре Сергея отправили на передовую. Эшелон проходил мимо станции Плавица и у него было время забежать к дальней родственнице тете Лизе, передать через нее весточку родным: «Нас везут на фронт».

Всего одно письмо и получили родные от Сергея. Он воевал на Волховском фронте. Писал накануне Пасхи, что «разговляются» немецкими пулями. И еще сообщал, что вместе с ним воюет земляк из Павловки Илья Савин. Мол, если что случится, он про меня вам напишет. Не написал, возможно, тоже погиб, как и пропавший без вести Сергей Жолтиков.

— И хотя нас у мамы еще трое оставалось (я и двое младших братьев), она сильно убивалась по старшему сыну, — вспоминает Екатерина Егоровна. — Бывало, бабы в поле сядут отдохнуть, песню заиграют. А мама отойдет в сторонку от них, ляжет на землю лицом вниз и досыта накричится по нашему Сереже.

До самой своей смерти безутешная мать тяжело переживала это горе, которое с годами не становилось меньше. Помогала детям растить внуков, но ни на минуту не забывала о своем старшеньком.

Самая большая печаль семьи, что никакого документального подтверждения того, что их Сергей воевал и погиб у них нет. Словно и не было человека на свете. Только фамилия с инициалами на сельском памятнике…

«ТЕПЕРЬ МЫ ЗНАЕМ, КАК ПОГИБ МОЙ ДЯДЯ»

И все-таки чудеса случаются, и через десятилетия родным приходит весточка из прошлого от погибшего на фронте предка. А все благодаря бескорыстной и самоотверженной работе многочисленных поисковых отрядов, разыскивающих и поднимающих останки бойцов, считавшихся без вести пропавшими. Об одной такой истории мы рассказывали читателям несколько лет назад.

В сентябре 2018 года в Вяземском районе Смоленской области состоялось торжественное перезахоронение найденных поисковиками бойцов в братской могиле на мемориале Памяти воинов Западного и Резервного фронтов «Богородицкое поле». Из 459 человек по смертным медальонам удалось установить имена лишь 33-х. Был среди них и уроженец с. Замарай-Боровский Тихвинского сельсовета Сергей Александрович Панин. Он ушел на фронт совсем молодым, еще не успев завести семью.

Проститься с Сергеем Паниным на Смоленщину отправились его племянница из Добринки Валентина Сергеевна Невейкина со своими дочерями, глава Тихвинского поселения Александр Кондратов и корреспондент «ДВ» Роман Панов.

— Из Книги памяти мы знали, что дядя Сережа погиб в марте 1943 года под Сталинградом, — рассказывает со слезами в голосе В.С. Невейкина. — На эту дату и ориентировались. А тут неожиданно пришло сообщение от смоленских поисковиков, что найдены останки Сергея Панина. Он был среди бойцов, попавших в так называемый «вяземский котел» в первые месяцы войны, а точнее 2-13 октября 1941 года. Кстати, именно в это время прервалась письменная связь с ним. Так мы узнали, как погиб наш родной человек, 77 лет считавшийся пропавшим без вести.

Валентина Сергеевна привезла на свою малую родину, в Тихвинку, землю с места гибели Сергея как последний привет не дождавшимся его с фронта родным. Посыпала ее на могилы бабушки Сережи — Татьяны Михайловны и его сестры. К сожалению, место захоронения его родителей неизвестно, они умерли совсем молодыми, а оставшихся сиротами троих детей воспитывал дедушка Евдоким Харитонович Панин. Он же после войны пытался через военкомат разыскать хоть какие-то сведения о внуке. Безрезультатно…

— Это такое облегчение для нас — знать, где похоронен родной человек, — говорит Валентина Сергеевна. — А моя заветная мечта еще раз побывать на его могиле.

Имя С.А. Панина также есть в списках павших воинов Тихвинского сельсовета.

КАК СТАНОВИЛИСЬ ГЕРОЯМИ

Село Боровское Тихвинского сельсовета стало известно на всю страну благодаря подвигу ее уроженца Ивана Андреевича Калинина.

Герой Советского Союза Иван Андреевич Калинин, уроженец села Боровского.

Он родился 20 января 1921 года в большой крестьянской семье. До войны отучился на курсах, работал трактористом. В дальнейшем этот факт сыграет особую роль в его фронтовой судьбе.

На фронте 20-летний Иван Калинин начинал службу шофером санбатальона, перевозил раненых. Нередко попадал под артиллерийский обстрел или бомбежку вражеских самолетов. Мечтал стать танкистом. И в 1942 году, окончив школу механиков-водителей танков, уже сидел за рычагами Т-34.

Калинин участвовал в Сталинградской и Курской битвах, 2 октября 1943 года их танковый батальон был переправлен через Днепр на небольшой плацдарм, отвоеванный у противника нашими пехотинцами. Помощь танкистов была очень своевременной. Почти трое суток, не смолкая, гремел бой на правом берегу Днепра. За это время советские воины отразили 19 контратак противника с нанесением ему огромных потерь. Младший сержант Калинин 13 раз водил свою машину на врага.

За героизм и мужество, проявленные в боях при форсировании Днепра и удержании плацдарма, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря1943 года И.А. Калинину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Командование части приняло решение послать Ивана в Ташкентское танковое училище. День Победы над фашистской Германией младший лейтенант Калинин встретил на Дальнем Востоке, куда был направлен после окончания училища.

Гвардии младший лейтенант, командир танка 218 танковой бригады Калинин Иван Андреевич погиб 14.8.1945 г. в бою под г. Муданьцзян (КНР) в период советско-японской войны. Похоронен в г. Уссурийск Приморского края. Навечно занесен в списки воинской части, где он служил.

Его имя увековечено в названии корабля. Бюст Калинина установлен в Добринке, на аллее Воинской Славы. В 1978 году школе д. Заря (к сожалению, ныне не существующей)было присвоено имя Героя Ивана Калинина.

Колхоз им. Калинина (первоначально названный так в честь «всесоюзного старосты» Михаила Ивановича Калинина), преобразованный в годы перестройки в СХПК, стал носить имя Героя Советского Союза Ивана Андреевича Калинина.

ЗА ЧТО ДАВАЛИ ОРДЕНА

Так обычные ребята, многие из которых никогда не уезжали дальше своей деревни, оказавшись на фронте, проявляли настоящие чудеса смелости и храбрости. В 1945-ом они возвращались домой с орденами и медалями на груди. За каждой такой наградой — подвиг, мужество, героизм.

Тракторист Григорий Кузьмич Беляев покидал родную деревню Аничково Тихвинского сельсовета в 1941 году. Уходил защищать свою землю, которую с детства любил.

Дошел до Курской дуги, где получил очень тяжелое ранение. Долго лечился в госпиталях, а при выписке услышал категоричный вердикт военного врача: к строевой службе не годен.

Но Беляев отказался уходить в запас, настоял, чтобы его снова направили в действующую армию. И медики сдались. Вместе со своим полком рядовой Беляев дошел до Будапешта. Бои шли в самом городе. Зажатые в тиски фашистские части пытались любой ценой вырваться из окружения.

Штаб артиллерийского полка обосновался в одном из сохранившихся городских зданий. Здесь собрались офицеры на совещание. Охранял штаб взвод, бойцом которого был Григорий Беляев. Стоя на своем посту, он чутко вслушивался в ночную тишину. Вдруг совсем рядом раздались еле слышные шаги.

— Стой! Кто идет!?

Тихо. Неожиданно послышались голоса, не наши, чужие. В глаза бьет резкий свет. Автоматная очередь обожгла руку. Превозмогая боль, Григорий дотянулся до спускового крючка карабина. Начался неравный бой. Сзади раздались выстрелы — на помощь подоспели товарищи. И тут рядом с ним взорвалась граната. На какое-то время молодой боец потерял сознание, а очнувшись, снова взял в руки карабин, хотя сил подняться уже не было.

Когда после боя его увозили в санбат, начальник штаба майор Павлушко сказал бойцу:

— Представим тебя, Григорий, к ордену Славы.

Закончилась война. После госпиталя Г. Беляев вернулся домой. Обещанного ордена он так и не получил. То ли начальник штаба о награде сказал просто для того, чтобы ободрить раненого бойца, то ли сочли, что его уже нет в живых.

И только девятнадцать лет спустя, в апреле 1964 года военком Добринского района подполковник Ступин вручил колхознику Беляеву орден Славы третьей степени.

Григорий Кузьмич всю жизнь работал в колхозе им. Калинина. Ранение не позволило ему вернуться в профессию механизатора. Поэтому брался за любое дело: был разнорабочим, водовозом, сторожем. Везде трудился старательно и скромно жил бывший воин, кавалер ордена Славы Г.К. Беляев.

Инвалидом вернулся с войны Семен Филиппович Сигорских. Из-за тяжелого ранения его трудоспособность была сильно ограничена. Поэтому бывший фронтовик работал там, где не требовалась физическая сила: сторожем, водовозом. И многие односельчане даже не догадывались, каким героем был на войне их скромный земляк, развозивший по полям бочки с холодной питьевой водой.

Сигорских Семён Филиппович на войне был санинструктором и спас не одну человеческую жизнь.

Его историю мы узнали от снохи ветерана Людмилы Васильевны.

Семен Филиппович родился в 1909 году в д. 1-я Александровна (Савельево). После раскулачивания их семья переехала в Большую Плавицу. До войны он успел жениться. На фронт Семен ушел в первые дни, оставив дома беременную жену. Сына Виктора, родившегося в сентябре 1941 года, отец увидел лишь незадолго до Победы.

Санинструктор Сигорских ежеминутно рисковал своей жизнью, вынося с поля боя раненых бойцов. Совсем тяжелым под свистом пуль и разрывами снарядов прямо на месте оказывал первую помощь. На счету Семена были сотни, если не тысячи спасенных жизней.

Он часто вспоминаол один случай. Однажды, как только затих бой, санинструктор ходил между убитыми бойцами в поисках оставшихся в живых. Некоторые раненые бойцы, опасаясь оказаться в плену, иногда шли на хитрость: заслышав шаги, притворялись убитыми.

— Я остановился и говорю вслух: «Вроде никого больше нет», — вспоминал позже ветеран. — А лежащий неподалеку солдат открывает глаза и говорит: «Брат, я живой…». Навалил его на спину и понес в лазарет.

Трижды Сигорских попадал в лапы к фашистам и всякий раз ему удавалось сбежать из плена.

Первый раз их загнали в товарные вагоны и куда-то повезли. Выбраться на свободу можно было только одним путем: через разобранные доски пола идущего на полном ходу поезда. Семен был в числе немногих смельчаков, решившихся на этот рискованный шаг. Ему повезло оказаться на воле и остаться в живых.

Зимой 1942 года Сигорских снова оказался в плену. В трескучие морозы их держали в холодном сарае. Чтобы не отморозить ноги, Семен придумал хитрый ход: лежа на спине, стучал ими по стене так, будто бежал по дороге. К счастью, среди охранников оказался свой человек, который помог сбежать.

Третье пленение и побег были на Украине, под Белой Церковью.

В одном из боев санинструктор Сигорских получил тяжелое ранение — ему оторвало стопу. Находясь в госпитале, долго не писал домой. Не получая писем, жена пролила немало слез, думая, что его уже нет в живых. Семен Филиппович вернулся в родное село в самом конце войны. Сколько было радости!

Жили с женой Александрой Михайловной хорошо. В 1946 году родился второй сын — Михаил. Супруга умерла первой, он пережил ее на 16 лет. Все эти годы жил с семьей сына.

— Для меня он был вторым отцом, — рассказывает сноха ветерана Людмила Васильевна Сигорских. — Очень любил внучат, помогал мне по хозяйству.

Внуки теперь хранят боевые награды деда. Среди них одна из самых почитаемых у фронтовиков — медаль «За отвагу». Ее С.Ф. Сигорских получил 24 октября 1944 года. В приказе о награждении написано: «Санитара 1-й стрелковой роты гвардии рядового Сигорских за то, что он при прорыве вражеской обороны 15 октября 1944 года, в районе деревни Кумец 1-й Литовской ССР, в разгар боя вынес с поля боя 15 бойцов и 3-х офицеров, оказав им первую помощь. Из личного оружия — винтовки убил двух немцев».

Кузин Николай Федорович начинал свой боевой путь под Москвой. Вместе с товарищами-зенитчиками защищал столицу от налетов фашистской авиации. Освобождал город Старый Оскол, где получил медаль «За отвагу».

Зайцев Егор Игнатьевич, 1900 г.р., д. Замарай Тихвинского сельсовета. Сапер. Убит 29 января 1942 г. Похоронен в Чудовском районе Ленинградской области.

Чесалов Сергей Максимович, 1910 г.р., д. Аничково. Сержант, командир отделения саперной роты. Награжден медалью «За отвагу» за то, что в период боев с 17 августа по 10 октября 1943 года, командуя отделением, устранял на пути танков вражеские мины. Будучи на правом берегу реки Днепр, он под огнем противника обезвредил на особо важном участке атаки танков более 20 вражеских мин.

Серебрякова Мария Кондратьевна в апреле 1942 года, будучи 19-летней девчонкой, по комсомольской путевке ушла на фронт защищать Родину. Служила в воздушном наблюдении оповещения связи. Домой вернулась в августе 1945 года, награждена медалью «За победу над Германией».

1946 год. Дроздов Михаил Владимирович с семьей. На фронте был пулеметчиком. Имел два тяжелых ранения. В результате признан негодным к военной службе. Будучи инвалидом 2 группы, работал бригадиром в колхозе «Дружба» Тихвинского сельсовета.

ГОЛОСА ИЗ ПРОШЛОГО

Сегодня эти пожелтевшие и почти совсем выцветшие клочки бумаги стали ценными семейными реликвиями для потомков писавших их солдат. За каждой строчкой — любовь к семье и близким, а еще вера в победу и страстное желание разбить ненавистного врага.

Владимир Петрович Купцов 8 октября 1944 года писал родным в Большую Плавицу: «Здравствуйте, дорогие родные! Мама, братцы Миша, Коля, Петя и сестрицы Рая, Валя.

… Мама новостей у меня нет, будут — напишу. Вы пишите, что хотите прислать мне денег. Деньги мне не нужны. Носков, варежек хватает. Не беспокойтесь. Мама, остались считанные дни, и тогда кончится война. Мы уже прошли Кавказ, а Карпаты — пустяки. Мы уже на равнине. Еще один бросок…

Вот и все. Мама, писать больше нечего. Передавайте всем привет. Пока. До свидания. Остаюсь жив и здоров. Жму крепко всем руки. С приветом к вам — ваш сын Володя Купцов. Не обижайтесь, что плохо написал: писал вечером и очень спешил».

Марфа Сергеевна ждала от сына новых писем, ждала скорого окончания войны. А потом пришла похоронка, которую матери вручили в сельсовете. В ней сообщалось, что командир взвода младший лейтенант Владимир Петрович Купцов геройски погиб 1 января 1945 года в Будапеште, столице Венгрии. Ему было 20 лет.

Жариков Алексей Васильевич из д. Большая Плавица 12 апреля 1942 года писал жене: «Здравствуй, любимая Дуся и ненаглядные мои детки. Я сегодня выехал на фронт в Ленинград. Фронт — один из тяжелых, трудных и опасных. Но ничего, я убежден в своих силах, в силах воинов Красной армии, в силе советского народа. Фашизм будет разбит. Я обратно вернусь к вам, а ежели не вернусь, то мои дети и весь народ будут знать, что я погиб за Родину. Письмо напишу не скоро, когда приеду на место, в часть, а сейчас пока прощай, Дуся, прощайте мои дети, прощайте родные и знакомые. Ваш Леня».

Алексей Жариков был ранен под Ленинградом и 30 сентября 1942 года умер в госпитале. Ему было 33 года.

В 2005 году тогда ученик 6 класса школы д. Заря Павел Скоморохов писал исследовательскую работу к 60-летию Победы. Он посвятил ее своему двоюродному деду Николаю Романовичу Беляеву, уроженцу д. Аничково.

«Беляев Николай Романович, 1923 г.р., был призван 10 декабря 1941 года. Погиб 19 марта 1943 года в Калужской области. За два дня до смерти он написал домой письмо. Оно было на маленьком клочке бумаги и за давностью лет не сохранилось. Но все члены нашей семьи знают его наизусть: «Здравствуй, мама! Идут страшные бои, но я вспомнил твои слова, как ты меня просила написать хоть одну строчку, что жив… Целую. Твой сын Николай».

Долгое время семья ничего не знала об обстоятельствах его смерти, о месте захоронения. Уже после войны было получено письмо от совета ветеранов при Спас-Деменском райвоенкомате. В нем сообщалось, что Беляев Николай Романович похоронен в братской могиле у д. Дюки. Здесь установлен обелиск, за которым ухаживают местные жители.

Спустя некоторое время было получено еще одно письмо. Ветеран 42 стрелковой дивизии Дмитриенко Леонид Тимофеевич рассказал, как погиб лейтенант Беляев. С группой бойцов он оказался в окруженной немцами деревушке и вызвал огонь нашей артиллерии на себя. По рации успел передать своим, что последний патрон оставляет для себя…

Николай ушел на фронт холостым. Как и многие тысячи воинов, он погиб, не оставив после себя наследников. Но есть я, мой брат. Мы знаем о нем. Гордимся его стойкостью и мужеством. И передадим эту память потомкам».