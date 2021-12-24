Проект липецкого Дома музыки «С. Василенко. Оживляя легенду» выиграл в этом году грант Президентского фонда культурных инициатив. При его поддержке пройдет серия акций в честь земляка-композитора, среди них и новая экспозиция.

«Сохранить историю и память о талантливых уроженцах липецкой земли для будущих поколений – наш долг», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Выставку 25-26 декабря покажут в Доме музыки, 29 и 30 декабря – в Центральной библиотеке имени С. Есенина в Липецке, а позже – в районах и городах Липецкой области в сопровождении артистов Дома музыки. Будут представлены шесть роллапов с биографией и творческим наследием Сергея Василенко, рассказом о его усадьбе в деревне Царевка Долгоруковского района, а также ноты его произведений, предоставленные областным колледжем искусств имени К.Н. Игумнова, и книги из Центральной городской библиотеки имени С. Есенина.

«В проекте в честь Сергея Василенко «Оживляя легенду» участвуют многие, – поделилась художественный руководитель Дома музыки, Заслуженный работник культуры Липецкой области, музыковед Наталья Сосновская. – Нас поддержали в этом управление культуры и туризма Липецкой области, департамент культуры Липецка, областная филармония «Унион», музыканты, библиотеки, другие неравнодушные люди. Будет представлен цикл из 40 лекций-концертов и тематических встреч, посвященных нашему земляку-композитору для учащихся общеобразовательных школ, пять концертов из произведений композитора в Липецке, Ельце, Усмани, Задонске, деревне Царевка. Состоятся мастер-классы для талантливых юных жителей Липецкой области, будет проведена музыковедческая конференция с привлечением ведущих педагогов Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, педагогов и студентов областного колледжа искусств имени Игумнова».

Кроме того создан сайт, который не только дает возможность познакомиться с биографией композитора. На портале можно послушать музыку Сергея Василенко, посмотреть документальный фильм о нашем земляке, познакомиться с материалами конференции и новостями проекта, рассказали в липецком Доме музыки.