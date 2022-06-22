16-летняя Мария Костенко из Луганской области с диагнозом ДЦП живет в Липецкой области с апреля 2022 года. Из-за проблем со здоровьем подростка семье предложили разместиться в реабилитационном центре «Сосновый бор». Это единственное учреждение в стране, где инвалиды могут получить помощь сразу по трем направления: медицинскому, социальному и профессиональному. Марии сразу назначили физиопроцедуры, иппотерапию. Занятия на лошадях Маша посещала и в родном городе, но тренировки были платными, позволить их часто семья не могла. В Липецкой области все занятия в реабилитационном центре бесплатны. Для подростка они оказались эффективными. Всего через месяц инструктор заметила положительную динамику.

Сейчас девушка планирует выучиться на мастера маникюра. Учёба начнется в сентябре. По завершении курса Мария получит свидетельство установленного образца и сможет трудоустроиться. Семья планирует остаться в Липецкой области. Супругам Костенко в реабилитационном центре предложили работу.

«Государственная помощь липчанам разного возраста с ограниченными возможностями здоровья, формирование условий для их достойной жизни и самореализации – одна из важнейших составляющих социальной политики администрации Липецкой области», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сейчас в «Сосновом бору» проживает 36 человек из ЛНР, ДНР и Украины. Среди них пять инвалидов, четверо детей и 19 пенсионеров. Всего на территории Липецкой области в пунктах временного размещения находятся 805 человек, среди них 247 детей, 131 пенсионер и 43 инвалида.

«К нам обращаются граждане с самыми разными проблемами, у кого-то особенно сложные ситуации. Как сейчас, когда целые семьи остаются без родного дома. И мы стараемся не просто предоставить им временное размещение, но и сориентировать по мерам поддержки, найти вакансию и создать для них домашнюю атмосферу. Для этого на территории пунктов временного размещения организовываем творческие мастер-классы, семейные игры, устраиваем выездные мероприятия в театр и зоопарк. В этом мы и видим суть адресной помощи. Меры поддержки в нашей области регулярно дополняются. Теперь пройти реабилитацию в «Сосновом бору» смогут ветераны боевых действий, в том числе специальной военной операции на Украине. Курс рассчитан на три месяца, за год реабилитацию смогут пройти до 60 человек», — отметила начальник управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.