Центральный банк России принял решение о продлении сроков перехода на национальную платежную систему «Мир» до 1 июля 2021 года. Ранее планировалось, что переход произойдет уже с 1 июля 2020 года. До этого срока всем клиента ПФР, получающим выплаты на банковскую карту, необходимо было оформить карту национальной платежной системы «Мир». Затем этот срок дважды откладывался – сначала до 1 октября, а затем до 31 декабря 2020 года.

Решение об очередном переносе сроков связано с необходимостью пожилых людей находиться на самоизоляции в период пандемии. Напомним, выдавать карты национальной платежной системы «Мир» кредитные учреждения начали всем гражданам, которые выбрали перечисление денежных средств на банковский счет, еще с 1 июля 2017 года

Тем пенсионерам, которые в настоящее время используют карты других платежных систем, банки выдают карту «Мир» по мере истечения срока их действия, но не позднее крайнего срока, отведенного Центробанком на переход. Также пенсионеры могут не дожидаясь окончания срока действия текущей карты, заменить ее на «Мир» в кредитном учреждении.

Изменения не касаются граждан, которые получают пенсию через отделения почтовой связи, а также на счета в кредитных организациях (вклад), то есть без банковской карты. Таким получателям оформлять карту «Мир» не нужно.

При смене реквизитов счета, необходимо предоставить актуальные данные в Пенсионный фонд. Для этого необходимо подать заявление в Личном кабинете на сайте ПФР www.es.pfrf.ru, на портале госуслуг www.gosuslugi.ru или направить по почте, также обратиться с заявлением можно в клиентскую службу ПФР. Если же номер счета остается прежним, то информировать ПФР о переходе не нужно.