Копытных и пушных животных считают в лесах региона. Егеря и волонтёры ведут перепись лесных обитателей по их следам, оставленным на снегу. Для этого «переписчикам» предстоит пройти на лыжах более шести тысяч километров километров по многочисленным лесным маршрутам.

Чтобы не ошибиться в подсчётах, пользуются специальными формулами. Численность животных рассчитывают по количеству следов и пересечений звериных троп. Полученные данные заносят в специальные карточки, которые направляют в центр обработки в Москву. Как сообщает управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов Липецкой области, по итогам зимнего маршрутного учёта охотничьих видов животных уточнят их численность и изменение границ ареала и плотности расселения.

«Лес – это живой организм и ему необходима забота, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Сохранение лесной экосистемы и видового многообразия – важная экологическая задача. Цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области».