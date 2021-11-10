Шесть сахарных заводов Липецкой области переработали 2,7 млн тонн сахарной свёклы нового урожая, сообщает регионального управление сельского хозяйства. Выработано 408 тысяч тонн сахара. Сахаристость свёклы составляет 18,96 %. Добринским сахарным заводом выведено на хранение для дальнейшей переработки 33,8 тысяч куб. метров сиропа. Липецкая область по-прежнему входит в тройку лидеров-производителей сахара, наряду с Краснодарским краем и Воронежской областью.

«Для Липецкой области сахарная свёкла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Уборка сахарной свёклы в регионе практически завершена. На 9 ноября собрано более 3,9 млн тонн. Урожайность свёклы превышает показатель прошлого года и составляет 362,1 ц/га (343,8 ц/га – в 2020 году). Хозяйствам области осталось убрать около тысячи гектаров.

«Несмотря на непростые погодные условия, которые сложились в этом году для большинства сельхозкультур, по сахарной свёкле валовой сбор будет минимум на 10 процентов выше, чем в прошлом, – подчеркивает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Сахара в 2021 году планируем получить около 800 тысяч тонн».