Переработка сахарной свёклы продолжается в Липецкой области. Из нового урожая в регионе уже произведено 845,9 тысячи тонн сахара, а также 281,7 тысячи тонн свекловичного жома. В данный момент переработку сладкого корнеплода продолжают три из шести заводов Липецкой области. На 23 января переработано 6 млн тонн свёклы нового урожая. Она поступает на заводы не только с липецких полей, но и из других регионов.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, на аналогичную дату прошлого года в Липецкой области было переработано 5,2 млн тонн свёклы, из которых было произведено 707,9 тысячи тонн сахара. Всего в 2023 году, по предварительным данным, с учетом остатка с 2022 года и сахара, выработанного из свеклы нового урожая, в Липецкой области произведено 931,2 тысячи тонн.

«Регион уже несколько лет входит в топ-3 в стране по производству сахара. Это показатель, которым можно гордиться. Безусловно, это заслуга работы аграриев по интенсификации производства и внедрения современных методов растениеводства», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.