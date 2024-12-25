Сахара в объеме 765,6 тысячи тонн уже произвели в Липецкой области из свёклы нового урожая. На сегодняшний день четыре из шести сахарных завод завершили переработку сладкого корнеплода. Выработка сахара продолжается на заводах в Грязинском и Лебедянском районах. С начала сезона переработано 4,8 млн тонн свёклы нового урожая. Она поступала на заводы не только с липецких полей, но и из других регионов. Кроме сахара получено 244,8 тысячи тонн свекловичного жома. Оба этих продукта востребованы на зарубежных рынках.

На 15 декабря текущего года за рубеж отправлено 100,9 тысячи тонн сахарной продукции. Это на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года. География поставок товарной группы охватывает разные страны, но доминирует азиатский рынок. Самым крупным импортером липецкой сахарной продукции является Таджикистан. Эта страна уже закупила 24,6 тысячи тонн. Также в топ-3 импортеров сахарной продукции входят Марокко и Китай. Наращивая объемы, липецкие аграрии выполняют указ Президента об увеличении объемов экспорта продукции АПК.

Как уточнили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, в 2024 году с учетом остатка прошлого сезона и сахара, выработанного из свеклы урожая 2023-2024, наши заводы произведут порядка 880 тысяч тонн сахара. «Липецкая область занимает второе место в стране по производству сахара. Регион вырабатывает его значительно больше, чем необходимо для внутреннего потребления», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.