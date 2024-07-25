Перерасчет страховой пенсии 1 августа получат более 70 тысяч работающих пенсионеров Липецкой области. Он коснётся жителей региона, которые получают страховые пенсии по старости и по инвалидности, если они работали в прошлом году. Отделение СФР по Липецкой области произведет перерасчет автоматически. Он носит индивидуальный характер и зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера, а точнее от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Дополнительные разъяснения можно получить по телефону горячей линии: 8 (800) 100-00-01. График работы клиентских служб Отделения СФР по Липецкой области: с понедельника по четверг – с 8:30 до 17:30, пятница – с 8:30 до 16:30, без перерыва. Последняя суббота месяца – с 8:30 до 14:30, в отдаленных районах – до 12:30.