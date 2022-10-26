Новый дом для переселенцев из аварийного жилья в Задонске возводится на улице К. Маркса в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». С одной стороны от выбранной площадки находится лес, с другой – бежит река.

Строительство началось в июне, а завершиться по контракту должно в ноябре 2023 года. Однако подрядчик обещает сдать объект раньше, возможно уже в апреле.

Дом будет пятиэтажный. Уже построены технический цокольный, первый и частично второй этажи. В здании будет 30 квартир: 15 – однокомнатных и 15 – двухкомнатных. Все жилые помещения будут с отделкой. 28 квартир предоставят переселенцам. Оставшиеся две – детям-сиротам.

Как сообщил глава Задонского района Алексей Щедров, в программу переселения из жилья, признанного ветхим и аварийным до 2017 года, в муниципалитете попали шесть домов. В них проживали 38 семей. Шесть из них согласились на выкуп помещения и на вырученные деньги сами приобрели жильё. Четыре семьи получат квартиры в новом МКД на улице Запрудной. Местная администрация уже занимается их покупкой. Остальным остаётся подождать до сдачи дома на улице К. Маркса.

«Современное жилье сейчас строится во всех муниципалитетах региона. Чтобы наши граждане могли жить в комфортных условиях, в регионе действует множество программ, помогающих решить этот вопрос», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.