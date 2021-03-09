В январе-феврале на Юго-Восточной железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 17,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что более чем в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Во внутреннем сообщении отправлено более 8,8 тыс. ДФЭ (рост в 1,5 раза), в экспортном – 7,7 тыс. ДФЭ (рост более чем в 1,5 раза), в импортном – 1,1 тыс. ДФЭ (+20,5 %).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло в 1,7 раза и составило 14,4 тыс. ДФЭ (перевезено 387,2 тыс. тонн грузов), в том числе: