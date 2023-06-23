Скорбная дата начала Великой Отечественной войны еще раз возвращает нас в тот день 22 июня 1941 года, когда закончилась счастливая мирная жизнь советских людей. Нашу страну ждали неисчислимые бедствия и многомиллионные человеческие жертвы. До Победы будут долгие четыре года, наполненные горем и страданием…

Валентине Петровне Бородкиной в то время было шесть лет, и она жила с родителями, двумя бабушками и пятью братьями-сестрами в с. Перлёвка Семилукского района Воронежской области.

— Колхоз наш был зажиточным, — рассказывает Валентина Петровна, — поэтому перед самой войной нам, как многодетной семье, построили большой кирпичный дом. Жили хорошо, ни в чем не нуждались… А тут война. Отца забрали на фронт в первые же дни. Он так и не вернулся. О его судьбе знаем мало: погиб где-то под Курском.

Фронт быстро приближался к их местам. И днем, и ночью был слышен грохот орудий. А в один из дней случилась настоящая трагедия. Женщины с ребятишками отправились в поле, чтобы собрать оставшиеся там колоски. Неожиданно налетели немецкие самолеты и стали расстреливать беззащитных людей, которым и спрятаться-то было некуда. Летчики развернули свои машины и улетели в сторону фронта, а на земле остались лежать десятки раненых и убитых мирных граждан.

В памяти пожилой женщины сохранился день, когда осенью 1942 года немцы заняли их село.

— Я тогда маленькой девочкой была, — продолжает собеседница, — и толком не понимала, что происходит. Мы привыкли к грохоту орудий, а тут наступила тишина. Наша ребячья ватага с любопытством наблюдала, как на окраину села въезжали мотоциклисты. Они проехали несколько раз туда-обратно, а следом появились большие машины с немецкими солдатами. Нам, ребятишкам, не было страшно, наоборот, сначала они какими-то смешными показались, не похожими на наших бойцов.

Немцы спрыгнули с машины и направились к дому Валентины. Он им сразу приглянулся. Зашли, по-хозяйски огляделись, повесили на стену какую-то свою бумагу и … выставили хозяев за дверь.

В доме разместился немецкий штаб. Еще какое-то время семья ютилась в просторных сенях, стараясь не попадать лишний раз на глаза фашистам. Но потом и оттуда их выгнали. А впереди была зима. Пришлось копать землянку. Вырыли яму поглубже, накрыли сверху досками, закидали землей. В ней и жили.

Однажды у маленькой Вали на животе появился чирий, который с каждым днем увеличивался и вызвал сильнейшее воспаление.

— Мама даже боялась, что через образовавшуюся рану будет виден кишечник, — рассказывает Валентина Петровна. — И тогда она приняла очень рискованное решение: обратиться за помощью к немецкому медику, часто появлявшемуся в нашем доме. Она, видимо, думала, что в любом случае меня ждала смерть, а тут хоть какой-то шанс был.

И немец ее вылечил! То ли пожалел русскую девочку, то ли вспомнил свой долг врача. Напоминанием о том событии женщине служит огромный шрам, оставшийся на коже.

Несколько раз жителей Перлёвки немцы сгоняли в центр села и держали под охраной. Говорили, что будут отправлять на работы в Германию. Но, видимо, им помешало стремительное приближение нашей армии. В январе 1943 года село освободили красноармейцы. В спешке отступая, фашисты начали жечь хранившиеся в штабе документы и спалили дом.

Когда советские солдаты входили в село, первыми навстречу им выбежали дети с криками: «Наши идут!». Бойцы поднимали ребятишек на руки, они целовали друг друга и плакали.

И хотя до конца войны было еще далеко, освобожденные из-под оккупации жители Перлёвки радовались своей маленькой победе.

После ухода немцев бедствовали еще долго. Семья Валентины Петровны, оставшись без пропитания и крова, даже ходила побираться по другим селам…

Валентина Петровна сейчас живет у дочери в Новочеркутино. Имеет статус бывшей несовершеннолетней узницы фашизма (таких в районе 5 человек) и пользуется полагающимися этой категории лиц льготами. Но даже по прошествии стольких лет не может без слез вспоминать те несколько месяцев оккупации и пережитый ужас.