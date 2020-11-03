Перроны автовокзала в Липецке захотели обновить. Посмотрите на эскиз

Городской департамент градостроительства и архитектуры согласовал новый облик перронов автовокзала. С предложением изменить оформление посадочных площадок на автовокзале в департамент обратился собственник здания, он предложил эскизы капитально ремонта.

– Мы рассмотрели несколько предложений, которые различались как оформлением фасадов, так и объемами переустройства, в результате выбрали вариант наиболее оптимальный для этой территории, – поделился главный архитектор Липецка Михаил Бушин.

Согласно эскизу, территорию рядом с зоной посадки и высадки пассажиров должны озеленить, установить малые архитектурные формы и уличное освещение, сами перроны планируют оформить в мягких пастельных тонах.

– Пока сроки реализации проекта неизвестны. Решение о проведении капитального ремонта будет принимать собственник объекта, – пояснил Михаил Бушин.

Как известно, городской департамент градостроительства и архитектуры ведет активную работу по согласованию внешнего вида зданий не только с их собственниками, но и с застройщиками или проектировщиками. Специалисты помогают проработать облик здания и вписать его в архитектурный облик улицы. Стоит отметить, что основанием для доработки эскиза могут стать как несоответствие проекта дизайн-коду территории, так и требованиям безопасности, колористическим решениям или рекомендуемым материалам.

Для уточнений деталей и получения подробной информации о согласовании паспорта архитектурно-градостроительного облика можно обращаться в департамент градостроительства и архитектуры Липецка по телефону 23-91-30.